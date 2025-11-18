VESTIBULAR

Inep anula três questões do Enem após rumores de vazamento; PF investiga o caso

Órgão diz que observou "similaridades pontuais” entre itens da prova e questões divulgadas na redes sociais antes do vestibular

Yan Inácio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 15:57

Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou que três questões do Enem 2025 foram anuladas. A decisão foi tomada pela comissão assessora responsável pela montagem das provas após análise de relatos de antecipação de itens semelhantes aplicados nas provas.

De acordo com o Inep, foram observadas “similaridades pontuais” entre questões da prova e itens divulgados nas redes sociais. Uma live veiculada no dia 11 de novembro, 5 dias antes da aplicação das provas de matemática e ciências da natureza, mostraram pelo menos cinco questões similares às da avaliação oficial. O Instituto não informou quais questões foram anuladas.

Segundo o órgão, a Polícia Federal foi acionada para “apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida.”