Médico é condenado por dizer que mamografia causa câncer de mama

Ele teve que remover vídeos e ainda está proibido de fazer mais conteúdo espalhando a mentira

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:17

Lucas Ferreira Mattos Crédito: Reprodução

A Justiça Federal de Minas Gerais condenou o médico Lucas Ferreira Mattos por divulgar informações falsas sobre o exame de mamografia, usado para detectar câncer de mama e outras doenças. O profissional, que reúne mais de 1,5 milhão de seguidores, divulgava, sem qualquer respaldo científico e de maneira falsa, que passar pelo exame aumentaria casos da doença.

A decisão liminar determinou que Lucas removesse imediatamente o conteúdo das redes sociais e proibiu novas postagens que reforcem o mesmo tipo de mentira, seja em suas plataformas ou em perfis de terceiros. Antes de ser apagado, o vídeo no qual ele tratava dos supostos “riscos da mamografia” já acumulava mais de 62 mil visualizações no Instagram e outras 12 mil no YouTube Shorts.

No vídeo, o médico afirmava que “uma mamografia gera uma radiação para mama equivalente a 200 raios-x, isso aumenta a incidência de câncer de mama por excesso de mamografia”. A fala foi dada como resposta a uma seguidora que relatava dúvidas após descobrir um nódulo.

O juiz responsável destacou, na decisão, que a afirmação “não encontra amparo na sedimentada e atual pesquisa sobre o assunto” e alertou para o risco de mulheres abandonarem o acompanhamento médico ou deixarem de realizar o exame indicado por profissionais de saúde.

A condenação decorre de uma ação civil pública movida em março pela Advocacia-Geral da União (AGU) em conjunto com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom/PR). A iniciativa integra o projeto Saúde com Ciência, criado para combater desinformação em temas de saúde pública.

Exame essencial

O exame é recomendado pelo Ministério da Saúde para mulheres de 50 a 74 anos, a cada dois anos, como forma de rastrear casos ainda assintomáticos e aumentar as chances de cura. Em situações de sinais ou sintomas suspeitos, a mamografia pode ser indicada para qualquer mulher, independentemente da idade.