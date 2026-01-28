Acesse sua conta
Iemanjá: Confira as festas que acontecem em Salvador dedicadas a orixá

Eventos reúnem festivais musicais, culinária e os tradicionais cortejos marítimos

  Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:30

Presente principal de Iemanjá
Presente principal de Iemanjá Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A capital baiana se prepara para saudar Iemanjá no próximo 2 de fevereiro. A festividade é uma tradição de Salvador e atrai uma multidão para a Colônia de Pescadores, no bairro do Rio Vermelho. Além das tradicionais celebrações religiosas e culturais, festas com diversas atrações movimentam os dias que antecedem e a data festiva.

O CORREIO preparou uma lista de eventos que misturam fé, culinária, moda, música e muito mais para quem quer abrir o verão daquele jeito que só a capital baiana sabe fazer. Vem dar uma olhada:

DE QUINTA-FEIRA (29) A SEGUNDA-FEIRA (2)

  • Cantos para Iemanjá
  • Data: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026
  • Local: Ateliê de Mônica Anjos – Rua da Paciência, 299, Rio Vermelho
  • Atrações: Dia 30: Dj Rick Nogueira, Jann Souza, Hiran, Cortejo Afro; Dia 31: DJ Lys e Banda Fanfarra; Dia 1º: Roda de Samba com Edy Pitta, Ana Paula Albuquerque, Majur; Dia 2: Edy Pitta e Banjo Novo
  • Ingressos: De R$ 100 a R$ 350
  • Vendas: Sympla
  • Sobre: Um evento que mistura moda, música e celebração a cultura afro-brasileira. Projeto da marca Mônica Anjos Moda com Identidade reúne artistas, gastronomia e rituais culturais.

SEGUNDA-FEIRA (2)

  • Iemanjá Blue 2026
  • Horário: 10h às 19h
  • Local: Blue Praia – Praia do Buracão, Rio Vermelho
  • Ingressos: R$ 230 (3º lote)
  • Venda: Ticketmaker
  • Sobre: Uma festa para quem quer experienciar a praia com DJs e uma estrutura culinária à disposição.

  • Dos Mares – Principote
  • Horário: 12h às 20h
  • Local: Principote – Praia do Buracão, Rio Vermelho
  • Atrações: JAU e DJ Matheus Ce
  • Ingressos: R$ 500 (1º lote)
  • Venda: Sympla
  • Sobre: Serviços all inclusive e trilha sonora em ambiente de praia.

  • Enxaguada de Yemanjá 2026
  • Horário: 15h
  • Local: Vila Caramuru – Rio Vermelho
  • Atrações: Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Léo Santanam, Xanddy, Karinah, Marienne de Castro, Escandurras e Nelson Rufino
  • Ingressos: de R$ 200 a R$ 500 (ingressos de 1º a 5º lote)
  • Venda: Bilheteria Digital
  • Sobre: Um grande show para quem quer aproveitar o dia da rainha das águas com parte da realeza da música baiana.

  • Festa Odoyá – Yemanjá (Feijoada Odoyá)
  • Horário: 12h
  • Local: Hotel Mercure – Rio Vermelho
  • Atrações: Cheiro de Amor, Uel e DJ Akycer
  • Ingressos: de R$ 120 a R$ 200
  • Venda: Sympla
  • Sobre: Para quem curte uma feijoada com conforto na celebração.

  • Festa de Iemanjá do Canto (ATUALIZAR)
  • Horário: 12h às 18h
  • Local: Hotel Canto – Rio Vermelho
  • Atrações: Uel e Alexandre Leão
  • Ingressos: R$450
  • Vendas: 71996870826
  • Sobre: Evento com tudo incluso; menu de sabores do mar e trilha sonora por toda a tarde.

  • Varanda de Yemanjá
  • Horários: 11h30 às 17h30
  • Local: Rua Borges dos Reis, 103 – Rio Vermelho
  • Atrações: Aline Souza e Alersson Voz
  • Ingresso: R$ 350 (1º lote - all inclusive)
  • Vendas: Lojaterezapaim.com.br
  • Sobre: Muita música e um serviço all inclusive com um clima especial.

  • Alvorada de Iemanjá
  • Horário: 22h
  • Local: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81 – Rio Vermelho
  • Atrações: Bia Cunha, Sambaiana, Aila Menezes e Libre Ana
  • Ingressos: de R$ 80 a R$ 150 (entre 1º e 4º lotes)
  • Venda: Sympla
  • Sobre: E um after é sempre bom! Colaboraê é para quem prefere esticar a celebração na vida noturna do Rio Vermelho.

  • Romaria dos Capoeiras
  • Horário: 4h30
  • Local: Largo da Mariquita - Rio Vermelho
  • Atrações: Associação Cultural de Capoeira Mangangá, Bloco da Capoeira, Tonho Matéria, Escola CTE Capoeiragem
  • Ingressos: Gratuito
  • Sobre: A proposta é celebrar a ancestralidade, cultura e tradição de rua que as festas para Iemanjá carregam.

