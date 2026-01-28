FÉ E FESTEJO

Iemanjá: Confira as festas que acontecem em Salvador dedicadas a orixá

Eventos reúnem festivais musicais, culinária e os tradicionais cortejos marítimos

Nauan Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:30

Presente principal de Iemanjá Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A capital baiana se prepara para saudar Iemanjá no próximo 2 de fevereiro. A festividade é uma tradição de Salvador e atrai uma multidão para a Colônia de Pescadores, no bairro do Rio Vermelho. Além das tradicionais celebrações religiosas e culturais, festas com diversas atrações movimentam os dias que antecedem e a data festiva.

O CORREIO preparou uma lista de eventos que misturam fé, culinária, moda, música e muito mais para quem quer abrir o verão daquele jeito que só a capital baiana sabe fazer. Vem dar uma olhada:

DE QUINTA-FEIRA (29) A SEGUNDA-FEIRA (2)

Cantos para Iemanjá

Data: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Local: Ateliê de Mônica Anjos – Rua da Paciência, 299, Rio Vermelho

Atrações: Dia 30: Dj Rick Nogueira, Jann Souza, Hiran, Cortejo Afro; Dia 31: DJ Lys e Banda Fanfarra; Dia 1º: Roda de Samba com Edy Pitta, Ana Paula Albuquerque, Majur; Dia 2: Edy Pitta e Banjo Novo

Ingressos: De R$ 100 a R$ 350

Vendas: Sympla

Sobre: Um evento que mistura moda, música e celebração a cultura afro-brasileira. Projeto da marca Mônica Anjos Moda com Identidade reúne artistas, gastronomia e rituais culturais.

SEGUNDA-FEIRA (2)

Iemanjá Blue 2026

Horário: 10h às 19h

Local: Blue Praia – Praia do Buracão, Rio Vermelho



Ingressos: R$ 230 (3º lote)



Venda: Ticketmaker



Sobre: Uma festa para quem quer experienciar a praia com DJs e uma estrutura culinária à disposição.



Dos Mares – Principote

Horário: 12h às 20h

Local: Principote – Praia do Buracão, Rio Vermelho



Atrações: JAU e DJ Matheus Ce



Ingressos: R$ 500 (1º lote)



Venda: Sympla



Sobre: Serviços all inclusive e trilha sonora em ambiente de praia.



Enxaguada de Yemanjá 2026

Horário: 15h



Local: Vila Caramuru – Rio Vermelho



Atrações: Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Léo Santanam, Xanddy, Karinah, Marienne de Castro, Escandurras e Nelson Rufino



Ingressos: de R$ 200 a R$ 500 (ingressos de 1º a 5º lote)



Venda: Bilheteria Digital



Sobre: Um grande show para quem quer aproveitar o dia da rainha das águas com parte da realeza da música baiana.



Festa Odoyá – Yemanjá (Feijoada Odoyá)

Horário: 12h



Local: Hotel Mercure – Rio Vermelho



Atrações: Cheiro de Amor, Uel e DJ Akycer



Ingressos: de R$ 120 a R$ 200



Venda: Sympla



Sobre: Para quem curte uma feijoada com conforto na celebração.



Festa de Iemanjá do Canto (ATUALIZAR)

Horário: 12h às 18h



Local: Hotel Canto – Rio Vermelho



Atrações: Uel e Alexandre Leão



Ingressos: R$450



Vendas: 71996870826



Sobre: Evento com tudo incluso; menu de sabores do mar e trilha sonora por toda a tarde.



Varanda de Yemanjá

Horários: 11h30 às 17h30



Local: Rua Borges dos Reis, 103 – Rio Vermelho



Atrações: Aline Souza e Alersson Voz



Ingresso: R$ 350 (1º lote - all inclusive)



Vendas: Lojaterezapaim.com.br



Sobre: Muita música e um serviço all inclusive com um clima especial.



Alvorada de Iemanjá

Horário: 22h



Local: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81 – Rio Vermelho



Atrações: Bia Cunha, Sambaiana, Aila Menezes e Libre Ana



Ingressos: de R$ 80 a R$ 150 (entre 1º e 4º lotes)



Venda: Sympla



Sobre: E um after é sempre bom! Colaboraê é para quem prefere esticar a celebração na vida noturna do Rio Vermelho.

