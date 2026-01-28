Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:30
A capital baiana se prepara para saudar Iemanjá no próximo 2 de fevereiro. A festividade é uma tradição de Salvador e atrai uma multidão para a Colônia de Pescadores, no bairro do Rio Vermelho. Além das tradicionais celebrações religiosas e culturais, festas com diversas atrações movimentam os dias que antecedem e a data festiva.
O CORREIO preparou uma lista de eventos que misturam fé, culinária, moda, música e muito mais para quem quer abrir o verão daquele jeito que só a capital baiana sabe fazer. Vem dar uma olhada:
Eventos e festas em Salvador 30/01 até 01/02
