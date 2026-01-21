ARTE E ANCESTRALIDADE

Iemanjá inspira ocupação artística em restaurante do Rio Vermelho

Intervenção começa nesta quinta-feira (22)

Monique Lobo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:51

Adriana Meira apresenta quatro peças na ocupação artística do Pasta em Casa Crédito: Divulgação

Peças da estilista baiana Adriana Meira que celebram a orixá Iemanjá vão decorar as paredes do restaurante Pasta em Casa, no Rio Vermelho. A partir desta quinta-feira (22), o restaurante apresenta "A Grande Mãe - Ocupação Iemanjás", uma intervenção artística que tem a orixá feminina como tema e a curadoria da escritora Bianca Ramoneda.

As cores vibrantes das quatro peças de Adriana tem o papel como matéria-prima. A artista, que é conhecida pelo uso do tecido nas suas criações, manteve o rigor e os estudos de cores e formas de suas composições.

Estilista e artista visual, Adriana tem Iemanjá como um dos pilares do seu trabalho. Natural do sertão baiano de Brumado, onde tem um ateliê na Fazenda Mandacaru (@adrianameiraatelie), ela já teve peças na capa da revista Vogue e já vestiu famosos como a cantora Preta Gil.

“Tenho uma conexão espiritual muito forte e muito linda com Iemanjá e o astral de forma geral. Há muitos anos trabalho com eles e é uma grande paixão. Iemanjá é como uma madrinha para o ateliê e aparece muito em peças minhas como vestidos, camisas e batas”, conta.

Inspiração

No dia da abertura, o restaurante servirá o Drink Iemangin, criado por Márcio Silva, profissional premiado internacionalmente. O chef Celso Vieira explica que o drink em homenagem à padroeira do Rio Vermelho leva gin, xarope de especiarias, limão e maçã verde, é servido na taça de dry Martini e é decorado com uma fitinha do Senhor do Bonfim branca e uma pétala de rosa branca. Neste dia, os clientes terão direito ao primeiro pedido da bebida como cortesia.

“Essa unidade do Pasta em Casa fica no coração do Rio Vermelho, bairro que abriga a Casa de Iemanjá e que é palco da festa da rainha do mar, então não poderíamos ficar de fora dessa comemoração tão importante”, diz a sócia do Pasta em Casa, Valeska Calazans.

Dois de fevereiro