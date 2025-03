GASTRONOMIA

Pasta em Casa terá jantar com menu degustação e harmonização nesta quarta (26)

Reservas custam R$ 220 por pessoa

Em comemoração aos dois anos da unidade localizada em Alphaville, o Pasta em Casa promoverá, na próxima quarta-feira (26), às 19h30, um jantar harmonizado com rótulos exclusivos da Bodega Boutique Penedo Borges. As reservas custam R$ 220 por pessoa e devem ser feitas pelo telefone (71) 3016-2575.>

Entre os pratos servidos, estarão o Crudi Di Mare (marinada de robalo e milho doce, tartar de camarão e citronette de siciliano, mousseline de abacate com ovas de salmão); Milfolhas de queijo de cabra e melaço de romã; Pato com Gnocchi Alla Romana; e Bombom de Filé de Cordeiro ao molho roti e Cuscuz com Cogumelos.>