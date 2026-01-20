RONALDO JACOBINA

Chef fecha restaurante no Rio Vermelho e abre na Rua Chile

O empreendimento gastronômico vai ocupar o nº 7 da primeira rua do Brasil

Ronaldo Jacobina

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:31

Ricardo Silva e Luciana Mastique Crédito: Gabriel Brawne/Divulgação

Prestes a completar três anos, e com uma história de sucesso consolidado, o Silva Cozinha vai trocar o Rio Vermelho pela Rua Chile. Após o Carnaval, os clientes deixarão de ter a vista da Praia da Paciência e ganharão a paisagem mais emblemática da capital baiana, a do trecho da baía de Todos-os-Santos de onde se vê cartões postais como Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Forte de São Marcelo e até a Ilha de Itaparica. O restaurante vai ocupar o nº 7 da primeira rua do Brasil, onde até o final deste mês funcionará o Hidden Casa Verão. De acordo com os proprietários, a mudança representa um amadurecimento natural do projeto, que chega a um espaço mais amplo, renovado e alinhado ao momento atual da marca. “O restaurante manterá sua essência — a cozinha autoral, afetiva e contemporânea e abre espaço para novas criações”, explica o chef Ricardo Silva que já começou a trabalhar o novo cardápio.

Oportunidade

Mais do que uma mudança de endereço, o Silva Cozinha, segundo Ricardo Silva, inicia um novo tempo. “Nossa história foi construída e consolidada no Rio Vermelho, mas temos agora a oportunidade de aumentar nosso repertório em um ambiente que vai nos permitir ir além da cozinha, atendendo com mais conforto", diz a sócia Luciana Mastique. A data de encerramento da operação na Rua da Paciência é 1º de fevereiro, enquanto a previsão de abertura na Rua Chile será divulgada em breve.

Perspectiva da Praça Crédito: Reprodução

Festival de Gastronomia

E por falar na Rua Chile, a primeira rua do Brasil, vai receber, entre os dias 26 de fevereiro e 8 de março, o Salvador Gastronomia, um festival gastronômico chancelado pela Prefeitura, que nasce como uma plataforma de valorização da culinária local, do território e do potencial turístico da capital baiana. Idealizado pela Agência Califórnia, em parceria com o Palacete Tira-Chapéu e a empresária Ana Coelho, o evento promete atividades abertas ao público, que ocuparão outras ruas, praças e edifícios históricos. “Será um festival de rua que celebra a memória, ativa o presente e projeta Salvador como um dos grandes destinos gastronômicos do Brasil e do mundo”, diz Bruno Duarte, CEO da Califórnia.

Beatriz Milhazes Crédito: Leandro Tumenas/Divulgação

Artes visuais

Salvador parece ter entrado no circuito brasileiro das artes visuais. Depois de Vik Muniz, que inaugurou exposição no Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Graça, agora é a vez de outro museu, desta vez no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, abrigar uma exposição da artista carioca Beatriz Milhazes, uma das artistas brasileiras de maior projeção internacional. Intitulada 100 Sóis, a exposição marca a estreia da artista numa individual em Salvador. A mostra reúne uma ampla seleção de obras que percorre 30 anos de sua produção, e tem curadoria do crítico e historiador da arte Tiago Mesquita,

Licia Fabio Crédito: Divulgação

Amado

Licia Fabio vai realizar mais uma edição da sua tradicional festa em homenagem a Iemanjá. O Dois de Fevereiro – A Festa By Licia Fabio, acontece, claro, no próximo dia 2 de fevereiro, das 14h às 19h, no restaurante Amado, na Avenida Contorno. Na programação, além do bar premium e da feijoada assinada pelo Amado, haverá shows de Marcia Freire e da banda Autorais. O evento é exclusivo para convidados

Gilson Freitas e Rôni Cezar Crédito: Divulgação

Premium

O Camarote Ondina lançou sua terceira edição no Carnaval de Salvador. De acordo com os sócios Gilson Freitas e Rôni Cezar, o espaço adotará um conceito premium all inclusive. Já a gastronomia ficará sob a responsabilidade do restaurante italiano Alfredo’Ro, referência em alta gastronomia. Localizado no Circuito Dodô (Barra-Ondina), o camarote terá uma programação musical que inclui Tuca Fernandes e Filhos do Brasil, Alexandre Peixe, Autorais, Jau, Filhos de Jorge, Parangolé e Olodum, dentre outros.

Chef Henrique Gilberto Crédito: Nani Rodrigues/Divulgação

Dez mãos

Fabricio Lemos e Lisiane Arouca convidaram os chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón (Vitória - Espírito Santo) e Henrique Gilberto, da Cozinha Tupis (Belo Horizonte – Minas Gerais, para celebrar a Rainha do Mar. O evento acontece no dia 2 de fevereiro, no complexo formado pelo restaurante Orí e pelo boteco Megiro, no Horto Florestal, em Salvador, e acontece a partir do meio-dia. O custo por pessoa, com open bar, é de R$ 550 e as reservas pelo 71 98890-8357

Ricardo Santos Carvalho Crédito: Divulgação

Capoeira

Ricardo Santos Carvalho, conhecido como mestre Balão, lança no dia 29 de janeiro, às 19h, o seu primeiro livro, Capoeiragem Mirim e a Educação Holística - Um estudo de caso sobre educação na Capoeira. A obra é fruto de uma pesquisa realizada com cerca de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade durante a atuação do projeto social Capoeiragem Mirim em Camaçari, em 2022. O lançamento do livro faz parte da programação do 11º Festival Internacional de Capoeiragem, no Pelourinho.

Uma das quatro obras da série Crédito: Divulgação

Reverência