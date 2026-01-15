Acesse sua conta
Com coleção inspirada em Iemanjá, Alina Amaral é destaque em nova feira de moda de Salvador

Evento gratuito traz mais de 80 marcas autorais no Palacete Tirachapéu

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:37

Coleção de Alina Amaral
Alina Amaral Crédito: Divulgação

Salvador recebe, entre os dias 22 e 25 de janeiro, a primeira edição da Feira Rosenbaum na cidade, reunindo mais de 80 marcas independentes de moda, design e produção autoral brasileira. Com entrada gratuita, o evento acontece no Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico, das 11h às 20h, e marca a estreia da feira na capital baiana.

Entre os destaques da programação está a participação da designer alagoana Alina Amaral, que apresenta a coleção cápsula “Ela Mora no Mar …”, inspirada em Iemanjá. As peças exploram o linho e o branco, com bordados e traços surrealistas - elementos que fazem parte da identidade da marca - e dialogam com símbolos da ancestralidade e da cultura nordestina.

Coleção de Alina Amaral homenageia Iemanjá

Coleção de Alina Amaral por Divulgação
Coleção de Alina Amaral por Divulgação
Coleção de Alina Amaral por Divulgação
Coleção de Alina Amaral por Divulgação
Coleção de Alina Amaral por Divulgação
Coleção de Alina Amaral por Divulgação
Coleção de Alina Amaral por Divulgação
Coleção de Alina Amaral por Divulgação
Coleção de Alina Amaral por Divulgação
Alina Amaral por Divulgação
1 de 10
Coleção de Alina Amaral por Divulgação

A presença em Salvador tem um significado especial para a criadora, que viveu na cidade por cerca de dez anos e retorna agora com sua marca autoral. “Salvador sempre me acolheu e aqui encontro inspiração, luz, cores, amores e o sincretismo que norteia meu trabalho. É uma alegria e força estar aqui”, afirma a designer.

Além da coleção dedicada a Iemanjá, Alina Amaral também leva à Feira Rosenbaum parte da coleção “Texturas da Alma”, apresentada recentemente na Milão Fashion Week, na Itália. O desfile ocorreu no fim do ano passado, a convite da Apex e da Abest, ao lado de outras seis marcas brasileiras selecionadas para o evento internacional.

Conhecida do público baiano, Alina já assinou figurinos e projetos de imagem para artistas como Daniela Mercury, Mariene de Castro, Carlinhos Brown, Babado Novo, Banda Jammil, Tatau e Vina Calmon. Hoje, sua marca artesanal é reconhecida nacionalmente pelo compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

A participação em Salvador também marca um momento importante para a grife, que comemora a conquista da certificação internacional FOE Textil (Friend of the Earth), selo que reconhece práticas ligadas à responsabilidade social, ao uso de materiais certificados e ao respeito às tradições.

