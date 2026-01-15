VEJA FOTOS

Com coleção inspirada em Iemanjá, Alina Amaral é destaque em nova feira de moda de Salvador

Evento gratuito traz mais de 80 marcas autorais no Palacete Tirachapéu

Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:37

Alina Amaral Crédito: Divulgação

Salvador recebe, entre os dias 22 e 25 de janeiro, a primeira edição da Feira Rosenbaum na cidade, reunindo mais de 80 marcas independentes de moda, design e produção autoral brasileira. Com entrada gratuita, o evento acontece no Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico, das 11h às 20h, e marca a estreia da feira na capital baiana.

Entre os destaques da programação está a participação da designer alagoana Alina Amaral, que apresenta a coleção cápsula “Ela Mora no Mar …”, inspirada em Iemanjá. As peças exploram o linho e o branco, com bordados e traços surrealistas - elementos que fazem parte da identidade da marca - e dialogam com símbolos da ancestralidade e da cultura nordestina.

A presença em Salvador tem um significado especial para a criadora, que viveu na cidade por cerca de dez anos e retorna agora com sua marca autoral. “Salvador sempre me acolheu e aqui encontro inspiração, luz, cores, amores e o sincretismo que norteia meu trabalho. É uma alegria e força estar aqui”, afirma a designer.

Além da coleção dedicada a Iemanjá, Alina Amaral também leva à Feira Rosenbaum parte da coleção “Texturas da Alma”, apresentada recentemente na Milão Fashion Week, na Itália. O desfile ocorreu no fim do ano passado, a convite da Apex e da Abest, ao lado de outras seis marcas brasileiras selecionadas para o evento internacional.

Conhecida do público baiano, Alina já assinou figurinos e projetos de imagem para artistas como Daniela Mercury, Mariene de Castro, Carlinhos Brown, Babado Novo, Banda Jammil, Tatau e Vina Calmon. Hoje, sua marca artesanal é reconhecida nacionalmente pelo compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social.