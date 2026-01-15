POLÍTICA

Na Lavagem do Bonfim, ACM Neto fala em 'novo futuro' para a Bahia e projeta 2026 como ano decisivo

Ex-prefeito de Salvador participou do cortejo nesta quinta (15) e disse que chapa da oposição só será definida em março

Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:32

ACM Neto na Lavagem do Bonfim, ao lado de aliados Crédito: Divulgação

Presença constante na Lavagem do Bonfim há mais de três décadas, o vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, participou na manhã desta quinta-feira (15) do tradicional cortejo religioso, que reuniu milhares de fiéis e turistas no Centro Histórico da capital baiana. O evento teve início com cerimônia ecumênica na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, antes da caminhada de cerca de oito quilômetros até a Colina Sagrada.

Ao destacar a relação pessoal com a celebração, ACM Neto afirmou que a participação no Bonfim está ligada à fé e ao compromisso com o estado. “Pela minha fé, pelo meu amor à Bahia e pela energia que tenho de continuar sempre trabalhando para transformar o nosso Estado, acompanho há mais de 30 anos esta festa maravilhosa. Estou aqui neste dia especial para agradecer ao Nosso Senhor do Bonfim e pedir sua proteção para todos os baianos, para todos os brasileiros. E, claro, muito feliz de estar ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos melhores políticos do União Brasil, do prefeito Bruno Reis, de minha filha Lívia e de tantos amigos e correligionários políticos”, declarou.

Veja as melhores fotos da Lavagem do Bonfim 1 de 22

Em entrevista concedida logo ao chegar à Conceição da Praia, o ex-prefeito projetou 2026 como um ano decisivo para o futuro da Bahia. Segundo ele, o período marca o início de uma nova fase política no estado. “É um ano que marca o início da construção de um novo momento, de um novo futuro e uma nova história para os baianos. Tenho muita fé nessa mudança e, se Deus permitir, vamos contribuir para que essa transformação aconteça”.

ACM Neto também comentou sobre o calendário político e afirmou que a definição da chapa da oposição deve ocorrer apenas em março. “Não tem nenhum motivo para ser antes, estamos dialogando com os partidos e lideranças políticas. “Não somos como o PT, que não consegue separar mais o que é público do que é partidário e quer impor uma chapa com todos os candidatos da legenda. Se isso acontecer, os três serão derrotados porque o sentimento dos baianos é de mudança, ninguém aguenta mais as mesmas promessas, as mesmas conversas, as mesmas desculpas”.