Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Na Lavagem do Bonfim, ACM Neto fala em 'novo futuro' para a Bahia e projeta 2026 como ano decisivo

Ex-prefeito de Salvador participou do cortejo nesta quinta (15) e disse que chapa da oposição só será definida em março

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:32

ACM Neto na Lavagem do Bonfim, ao lado de aliados
ACM Neto na Lavagem do Bonfim, ao lado de aliados Crédito: Divulgação

Presença constante na Lavagem do Bonfim há mais de três décadas, o vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, participou na manhã desta quinta-feira (15) do tradicional cortejo religioso, que reuniu milhares de fiéis e turistas no Centro Histórico da capital baiana. O evento teve início com cerimônia ecumênica na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, antes da caminhada de cerca de oito quilômetros até a Colina Sagrada.

Ao destacar a relação pessoal com a celebração, ACM Neto afirmou que a participação no Bonfim está ligada à fé e ao compromisso com o estado. “Pela minha fé, pelo meu amor à Bahia e pela energia que tenho de continuar sempre trabalhando para transformar o nosso Estado, acompanho há mais de 30 anos esta festa maravilhosa. Estou aqui neste dia especial para agradecer ao Nosso Senhor do Bonfim e pedir sua proteção para todos os baianos, para todos os brasileiros. E, claro, muito feliz de estar ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos melhores políticos do União Brasil, do prefeito Bruno Reis, de minha filha Lívia e de tantos amigos e correligionários políticos”, declarou.

Veja as melhores fotos da Lavagem do Bonfim

Dia de fé em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Baiana durante a Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Torcedora e fiel por Sora Maia/CORREIO
Flores para o Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fiel reza no Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Baiana por Sora Maia/CORREIO
Baianas durante Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Dia de agradecer por Sora Maia/CORREIO
Fiéis reunidos por Sora Maia/CORREIO
Detalhe de roupa de baiana por Sora Maia/CORREIO
Baiana com as fitinhas por Sora Maia/CORREIO
Baianas durante a Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Baianas participam da Lavagem por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Bonfim são símbolo por Sora Maia/CORREIO
Lavagem do Bonfim por Sora Maia / CORREIO
Lavagem do Bonfim por Sora Maia / CORREIO
Baianas com as vassouras, água de cheiro e a igreja decorada esperando pelo Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
Baianas com as vassouras, água de cheiro e a igreja decorada esperando pelo Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
As baianas descansando enquanto aguardam chegada do Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
1 de 22
Dia de fé em Salvador por Sora Maia/CORREIO

Em entrevista concedida logo ao chegar à Conceição da Praia, o ex-prefeito projetou 2026 como um ano decisivo para o futuro da Bahia. Segundo ele, o período marca o início de uma nova fase política no estado. “É um ano que marca o início da construção de um novo momento, de um novo futuro e uma nova história para os baianos. Tenho muita fé nessa mudança e, se Deus permitir, vamos contribuir para que essa transformação aconteça”.

ACM Neto também comentou sobre o calendário político e afirmou que a definição da chapa da oposição deve ocorrer apenas em março. “Não tem nenhum motivo para ser antes, estamos dialogando com os partidos e lideranças políticas. “Não somos como o PT, que não consegue separar mais o que é público do que é partidário e quer impor uma chapa com todos os candidatos da legenda. Se isso acontecer, os três serão derrotados porque o sentimento dos baianos é de mudança, ninguém aguenta mais as mesmas promessas, as mesmas conversas, as mesmas desculpas”.

Leia mais

Imagem - Na Lavagem, Bruno Reis revela pedido que fará ao Senhor do Bonfim

Na Lavagem, Bruno Reis revela pedido que fará ao Senhor do Bonfim

Imagem - Jerônimo Rodrigues é vaiado na Lavagem do Bonfim: 'Governador, pare de nos matar'

Jerônimo Rodrigues é vaiado na Lavagem do Bonfim: 'Governador, pare de nos matar'

Imagem - Lavagem do Bonfim: veja quais cuidados tomar com o corpo no dia da festa

Lavagem do Bonfim: veja quais cuidados tomar com o corpo no dia da festa

Reconhecida como Patrimônio Imaterial do Brasil, a Lavagem do Bonfim remonta a 1745, quando a imagem de Nosso Senhor do Bonfim chegou à Bahia. Em 2026, quando a festa completa 281 anos, o tema será “O Exército do Ministério Público de Jesus, o amado Senhor do Bonfim”.

Tags:

acm Neto Lavagem do Bonfim

Mais recentes

Imagem - Idoso de 67 anos suspeito de abusar enteada é preso na Bahia

Idoso de 67 anos suspeito de abusar enteada é preso na Bahia
Imagem - Inmet emite alerta de baixa umidade para 67 cidades baianas; conheça os riscos

Inmet emite alerta de baixa umidade para 67 cidades baianas; conheça os riscos
Imagem - Suspeitos de matar jovem em campo de futebol são presos no interior da Bahia

Suspeitos de matar jovem em campo de futebol são presos no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
02

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador
03

Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador

Imagem - Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos
04

Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos