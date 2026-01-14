SAÚDE

Lavagem do Bonfim: veja quais cuidados tomar com o corpo no dia da festa

Maior celebração religiosa do estado ocorre nesta quinta-feira (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:53

Lavagem do Bonfim mistura devoção e festa Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Acompanhar a pé o cortejo da Lavagem do Bonfim exige mais do que fé. Quem vai à maior festa religiosa do estado, nesta quinta-feira (15), deve tomar uma série de cuidados com o corpo, uma vez que o desgaste físico é inevitável durante os cerca de sete quilômetros que separam a Basílica Conceição da Praia e a Colina Sagrada.

Segundo o ortopedista Marcelo Midlej Reis, especialista em cirurgia no joelho e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ) e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), os cuidados começam na véspera. “É importante ter uma boa noite de sono e evitar exercícios físicos de alta intensidade horas antes”, diz Marcelo. No dia do evento, as orientações são se alongar e se aquecer antes de iniciar a caminhada, além de beber água ao longo de todo o trajeto, a fim de manter o corpo bem hidratado.

Veja os preparativos para a Lavagem do Bonfim 2026 1 de 10

Tão importante quanto estar bem de saúde é a escolha de um calçado adequado. "Deve-se dar preferência a tênis com tecnologia de amortecimento de impacto, além de evitar trechos com terreno irregular, buracos e ladeiras ao longo do percurso”, recomenda o médico. Para quem já apresenta algum problema na articulação, o uso de joelheiras e bastões utilizados em trilhas pode ser de grande valia. "Em caso de dor, a aplicação de compressa fria na região afetada ajuda a dar conforto e facilita a recuperação", finaliza.

Confira outros cuidados importantes na Lavagem do Bonfim