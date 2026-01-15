Jerônimo Rodrigues é vaiado na Lavagem do Bonfim: 'Governador, pare de nos matar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:48
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi recebido por vaias ao chegar na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, nesta quinta-feira (15), antes do tradicional trajeto da Lavagem do Senhor Bonfim. A principal crítica é o aumento da violência no estado.
“Queremos solução”, gritavam dezenas de manifestantes para o governador, com cartazes, em protesto ao aumento da violência na Bahia. "Governador, pare de nos matar. A bala perdida sempre encontra o corpo negro", dizem em cartaz.
Dados do Atlas da Violência, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no ano passado, indicaram que a Bahia lidera o número de homicídios no Brasil entre 2015 e 2023, com 61.249 casos registrados – mais de 16 mil casos acima do Rio, que aparece em segundo lugar, com 45.121.
A Bahia lidera o ranking de mortes em decorrência de ações policiais pelo segundo ano consecutivo. Só em 2023, 1.699 pessoas morreram por ações de agentes de segurança que estavam ou não em serviço. As informações foram reveladas pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2024.
Em 2022, foram 1.467 mortes desse tipo no estado - 232 a menos do que no ano seguinte. O número de pessoas mortas pela ação das polícias Militar e Civil na Bahia vem crescendo desde 2021. Naquele ano, a Bahia ficou atrás do Rio de Janeiro, mas superou o estado do Sudeste nas últimas duas edições da pesquisa.