Jerônimo Rodrigues é vaiado na Lavagem do Bonfim: 'Governador, pare de nos matar'

Com cartazes, manifestantes cobraram o gestor pelo aumento da violência

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:48

Jerônimo é vaiado na Lavagem do Bonfim
Jerônimo é vaiado na Lavagem do Bonfim Crédito: Maria Raque Brito/CORREIO

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi recebido por vaias ao chegar na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, nesta quinta-feira (15), antes do tradicional trajeto da Lavagem do Senhor Bonfim. A principal crítica é o aumento da violência no estado.

“Queremos solução”, gritavam dezenas de manifestantes para o governador, com cartazes, em protesto ao aumento da violência na Bahia. "Governador, pare de nos matar. A bala perdida sempre encontra o corpo negro", dizem em cartaz.

Jerônimo Rodrigues é vaiado ao chegar na Conceição da Praia

Dados do Atlas da Violência, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no ano passado, indicaram que a Bahia lidera o número de homicídios no Brasil entre 2015 e 2023, com 61.249 casos registrados – mais de 16 mil casos acima do Rio, que aparece em segundo lugar, com 45.121.

Tags:

