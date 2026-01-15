DEVOÇÃO

Na Lavagem, Bruno Reis revela pedido que fará ao Senhor do Bonfim

Prefeito marcou presença na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, na manhã desta quinta-feira (15)

Larissa Almeida

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:54

Bruno Reis na Lavagem do Bonfim Crédito: Divulgação / Secom PMS

A maior Lavagem do Bonfim de todos os tempos. Foi assim que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) definiu a festa sagrada deste ano. Na chegada à Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, por volta das 8h desta quinta-feira (15), ele contou que pedirá ao Senhor do Bonfim grandes entregas para Salvador.

"Pedir que seja um ano de muitas entregas e muitas realizações. Que a gente possa tirar projetos do papel, projetos ainda maiores do que já realizamos. Que a cidade siga pujante e vibrante. Essa será a maior Lavagem do Bonfim da história por conta da quantidade de visitantes", celebrou.

A imagem do Senhor do Bonfim saiu da Basílica da Conceição da Praia por volta das 7h40 desta manhã e é levada em direção á Colina Sagrada. Milhares de fiéis acompanham o trajeto.

Após a chegada da Caminhada, Padre Edson Menezes da Silva, reitor da Basílica Santuário, transmitirá da janela central da Igreja uma mensagem e concederá a todos uma bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Após o momento, será realizado o ritual da lavagem das escadarias.