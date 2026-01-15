PERIGO

Inmet emite alerta de baixa umidade para 67 cidades baianas; conheça os riscos

Aviso é válido até sexta-feira (16)

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:11

Ibotirama Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade para 67 cidades da Bahia, com grau de severidade de perigo potencial. O aviso começa às 12h desta quinta-feira (15) e segue até as 19h de sexta-feira (16).

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, o que representa baixo risco de incêndios florestais, mas pode causar impactos à saúde, como ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto respiratório.

As recomendações são:

Beba bastante líquido;

Evite desgaste físico nas horas mais secas do dia;

Evite exposição ao sol nos períodos mais quentes;

Veja lista de cidades afetadas:

Abaré

América Dourada

Andorinha

Antônio Gonçalves

Barra

Barra do Mendes

Barro Alto

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Buritirama

Cafarnaum

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canarana

Cansanção

Canudos

Casa Nova

Central

Chorrochó

Cotegipe

Curaçá

Filadélfia

Gentio do Ouro

Glória

Ibipeba

Ibititá

Ibotirama

Ipupiara

Irecê

Itaguaçu da Bahia

Itiúba

Jacobina

Jaguarari

Jeremoabo

João Dourado

Juazeiro

Jussara

Lapão

Macururé

Mansidão

Mirangaba

Monte Santo

Morpará

Morro do Chapéu

Muquém do São Francisco

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Paratinga

Paulo Afonso

Pilão Arcado

Pindobaçu

Presidente Dutra

Remanso

Rodelas

Santa Rita de Cássia

São Gabriel

Saúde

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Sobradinho

Souto Soares

Uauá

Uibaí

Umburanas

Várzea Nova

Wanderley