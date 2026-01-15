Inmet emite alerta de baixa umidade para 67 cidades baianas; conheça os riscos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:11
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade para 67 cidades da Bahia, com grau de severidade de perigo potencial. O aviso começa às 12h desta quinta-feira (15) e segue até as 19h de sexta-feira (16).
De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, o que representa baixo risco de incêndios florestais, mas pode causar impactos à saúde, como ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto respiratório.
As recomendações são:
Beba bastante líquido;
Evite desgaste físico nas horas mais secas do dia;
Evite exposição ao sol nos períodos mais quentes;
Abaré
América Dourada
Andorinha
Antônio Gonçalves
Barra
Barra do Mendes
Barro Alto
Brejolândia
Brotas de Macaúbas
Buritirama
Cafarnaum
Campo Alegre de Lourdes
Campo Formoso
Canarana
Cansanção
Canudos
Casa Nova
Central
Chorrochó
Cotegipe
Curaçá
Filadélfia
Gentio do Ouro
Glória
Ibipeba
Ibititá
Ibotirama
Ipupiara
Irecê
Itaguaçu da Bahia
Itiúba
Jacobina
Jaguarari
Jeremoabo
João Dourado
Juazeiro
Jussara
Lapão
Macururé
Mansidão
Mirangaba
Monte Santo
Morpará
Morro do Chapéu
Muquém do São Francisco
Oliveira dos Brejinhos
Ourolândia
Paratinga
Paulo Afonso
Pilão Arcado
Pindobaçu
Presidente Dutra
Remanso
Rodelas
Santa Rita de Cássia
São Gabriel
Saúde
Senhor do Bonfim
Sento Sé
Sobradinho
Souto Soares
Uauá
Uibaí
Umburanas
Várzea Nova
Wanderley
Xique-Xique