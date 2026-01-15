LAZER

Pelourinho recebe O Kannalha, Josyara, Hiran e Luciano Calazans nesta quinta-feira (15); veja programação completa

Shows começam a partir das 19h em diferentes pontos do Centro Histórico

Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:34

O Kannalha faz show em Salvador Crédito: Divulgação

A programação do Pelourinho segue agitada nesta quinta-feira (15). As atrações vão levar o melhor da música baiana para o público presente no Centro Histórico, em Salvador, integrando o projeto “Verão na Bahia. Um Estado de Alegria”.

No Largo Tereza Batista serão dois shows; às 19h, o rapper Hiran abre as atividades da noite recebendo diversos convidados especiais, como Yan Cloud, Murilo Chester, Evylin, Cinara e Dupê. Em seguida, às 21h, será a vez da apresentação da musicista Josyara.

Na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, quem comanda a noite é O Kannalha, com o grupo Omo Obá fazendo o show de abertura. O ensaio terá participações de Daniela Mercury, Léo Santana, e Edcity Fantasmão, a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Meu Bilhete. O multi-instrumentista Luciano Calazans leva o seu trabalho autoral para o Largo Quincas Berro D’água, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Programação:

LARGO QUINCAS BERRO D`ÁGUA

Atração: Luciano Calazans

Horário: 19h

Entrada Gratuita

LARGO TEREZA BATISTA

Atração Hiran

Convidados: Evylin, Yan Cloud, Murilo Chester, Cinara, Dupê

Horário: 19h

Entrada Gratuita

Atração Josyara

Horário: 21h

Entrada Gratuita

PRAÇA DAS ARTES MESTRE NEGUINHO DO SAMBA

Atração: O Kannalha (O Molho - Ensaio do Maridão)

Abertura: Omo Obá

Convidados: Daniela Mercury, Léo Santana e Edcity Fantasmão

Horário: 19h