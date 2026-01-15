Pelourinho recebe O Kannalha, Josyara, Hiran e Luciano Calazans nesta quinta-feira (15); veja programação completa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:34
A programação do Pelourinho segue agitada nesta quinta-feira (15). As atrações vão levar o melhor da música baiana para o público presente no Centro Histórico, em Salvador, integrando o projeto “Verão na Bahia. Um Estado de Alegria”.
No Largo Tereza Batista serão dois shows; às 19h, o rapper Hiran abre as atividades da noite recebendo diversos convidados especiais, como Yan Cloud, Murilo Chester, Evylin, Cinara e Dupê. Em seguida, às 21h, será a vez da apresentação da musicista Josyara.
Na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, quem comanda a noite é O Kannalha, com o grupo Omo Obá fazendo o show de abertura. O ensaio terá participações de Daniela Mercury, Léo Santana, e Edcity Fantasmão, a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Meu Bilhete. O multi-instrumentista Luciano Calazans leva o seu trabalho autoral para o Largo Quincas Berro D’água, a partir das 19h, com entrada gratuita.
Programação:
LARGO QUINCAS BERRO D`ÁGUA
Atração: Luciano Calazans
Horário: 19h
Entrada Gratuita
LARGO TEREZA BATISTA
Atração Hiran
Convidados: Evylin, Yan Cloud, Murilo Chester, Cinara, Dupê
Horário: 19h
Entrada Gratuita
Atração Josyara
Horário: 21h
Entrada Gratuita
PRAÇA DAS ARTES MESTRE NEGUINHO DO SAMBA
Atração: O Kannalha (O Molho - Ensaio do Maridão)
Abertura: Omo Obá
Convidados: Daniela Mercury, Léo Santana e Edcity Fantasmão
Horário: 19h
Ingressos: Meu Bilhete