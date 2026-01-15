SALVADOR

Imagem do Senhor do Bonfim chega à Colina Sagrada após cinco horas de percurso

Milhares de devotos acompanham cortejo tradicional desde cedo na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:25

Imagem do Senhor do Bonfim chega a Colina Sagrada Crédito: Flavia Azevedo e Jorge Gauthier/CORREIO

Após mais de cinco horas de percurso, a imagem do Senhor do Bonfim chegou a Colina Sagrada, em Salvador, por volta das 13 horas, anunciada por fogos de artifício e sinos. O momento é marcado por emoção de milhares de devotos que acompanharam a caminhada, que teve início às 7h40.

Após a chegada na Colina, padre Edson Menezes da Silva, reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, transmite da janela central do templo uma mensagem e concede a tradicional bênção, apresentando a imagem. O ritual da lavagem das escadarias, feito pelas baianas, acontece em seguida.

No século XIX, negros e negras escravizados eram colocados para realizar uma grande limpeza na igreja antes das missas. Com o passar dos anos, os africanos e seus descendentes associaram a lavagem ao culto ancestral a Oxalá e deram seus próprios significados à celebração. Daí surgiu o costume das mulheres vestidas de branco lavarem o adro e as escadarias da basílica.

“[A data] representa a constatação de uma fé que continua viva nos nossos corações e uma oportunidade para cada um ter voz, vez para se expressar, demonstrar e, assim, caminhamos juntos até a Colina Sagrada”, disse o padre Edson Menezes ao longo do cortejo. "Que o Senhor do Bonfim nos abençoe, nos proteja, mas, sobretudo, nos conceda muita paz e a contenção da violência”, acrescentou.