Esther Morais
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:14
A imagem do Senhor do Bonfim saiu da Basílica da Conceição da Praia por volta das 7h40 da manhã desta quinta-feira (15) e é levada em direção á Colina Sagrada. Milhares de fiéis acompanham o trajeto.
Após a chegada da Caminhada, Padre Edson Menezes da Silva, reitor da Basílica Santuário, transmitirá da janela central da Igreja uma mensagem e concederá a todos uma bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Após o momento, será realizado o ritual da lavagem das escadarias.
Imagem do Senhor do Bonfim sai da Basílica da Conceição da Praia
