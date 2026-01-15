Emissão gratuita da nova carteira de identididade para idosos acontece neste sábado (17)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:39
O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) realiza atendimento exclusivo para idosos neste sábado (17), pela manhã, em Salvador e no interior do estado. O serviço oferecido é a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte da terceira edição do Projeto Cidadão 60+.
O atendimento é realizado por agendamento prévio, que deve ser feito pelo telefone: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Todos os postos do SAC na capital e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) participam da ação.
No interior, são 19 unidades e ainda mais 46 pontos SAC, além do SAC Móvel. As carretas móveis estão localizadas no Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário; e no Hospital Ortopédico do Estado, no Cabula, em Salvador.
A terceira edição do Projeto Cidadão 60+ vai contemplar mais de 70 municípios baianos, incluindo a capital, com capacidade para realizar quase cinco mil atendimentos. Podem participar da ação idosos a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original. Caso a certidão esteja plastificada, é preciso levar também uma cópia.
A CIN permite incluir condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos. Uma versão digital estará disponível três dias após a impressão.
O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.
O quê: Emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Quando: Sábado (17)
Horário: Pela manhã
Quanto: Gratuito