A partir de R$ 30: veja agenda de festas privadas na Lavagem do Senhor do Bonfim

Eventos reúne nomes como Timbalada, Léo Santana, Jau, Nattan e mais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:28

Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square
Timbalada  Crédito: Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry

A tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim acontece nesta quinta-feira (15), com cortejo e caminhada entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia e a Colina Sagrada. Após as manifestações da manhã, diversas festas privadas agitam a capital baiana, com ingressos a partir de R$ 30. Os eventos reúne nomes de peso, como Léo Santana, Timbalada, Nattan, Jau e Mumuzinho. Confira abaixo sete festas privadas que ocorrerão após a Lavagem do Senhor do Bonfim: 

Festas privadas no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim

Jau Uafro: Jau, Bailinho de Quinta e Baile da Massa Real no Terminal Náutico de Salvador, às 19h, com ingressos a partir de R$ 85 (Ticket Maker) por Divulgação
Bonfim Total: Clube dos Oficiais, às 13h, com ingressos a partir de R$ 30 (Ticket Maker) por Divulgação
Bora pro Bonfim: Samba Trator, Mumuzinho, Yan e Renan Oliveira no Porto de Salvador, às 13h, a partir de R$ 60 (Meu Bilhete) por Divulgação
Axézin Bonfim: Alexandre Peixe no Cerimonial da Conceição da Praia, às 16h, com ingressos a partir de R$ 100 (Ticket Maker) por Divulgação
Ritmos do Bonfim: Oh Polêmico, Noelson do Cavaco, Pagode do Segredo e Nei D’Resenha no Cais Dourado, às 13h, a partir de R$ 30 (Ingresso simples) por Divulgação
Quinta Sem Salto: Jude Paulla convida Daniela Mercury no Bombar, às 21h, a partir de R$ 40 (partik) por Divulgação
Viva Bonfim: Timbalada e Nattan na Bahia Marina, às 15h, com ingressos a partir de R$ 240 (Ticket Maker) por Divulgação
1 de 7
Jau Uafro: Jau, Bailinho de Quinta e Baile da Massa Real no Terminal Náutico de Salvador, às 19h, com ingressos a partir de R$ 85 (Ticket Maker) por Divulgação

