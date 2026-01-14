FOLIA

A partir de R$ 30: veja agenda de festas privadas na Lavagem do Senhor do Bonfim

Eventos reúne nomes como Timbalada, Léo Santana, Jau, Nattan e mais

Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:28

Timbalada Crédito: Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry

A tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim acontece nesta quinta-feira (15), com cortejo e caminhada entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia e a Colina Sagrada. Após as manifestações da manhã, diversas festas privadas agitam a capital baiana, com ingressos a partir de R$ 30. Os eventos reúne nomes de peso, como Léo Santana, Timbalada, Nattan, Jau e Mumuzinho. Confira abaixo sete festas privadas que ocorrerão após a Lavagem do Senhor do Bonfim: