Jovem que ia para hospital morre ao cair de ambulância em movimento no sul da Bahia

Motorista diz que dava carona à jovem, que teria pulado; polícia investiga

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:51

Novo Hospital de Base de Itabuna
Novo Hospital de Base de Itabuna Crédito: Divulgação

Uma mulher de 22 anos morreu após um episódio ocorrido durante um deslocamento de ambulância em Itabuna, no sul da Bahia. A vítima caiu do veículo enquanto era levada para o Hospital de Base, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

Identificada como Jaine Freitas Silva, a jovem sofreu a queda nas proximidades da região do Lomanto Júnior. Ela chegou a ser socorrida, mas teve a morte confirmada na unidade hospitalar para onde foi encaminhada.

Conforme informações obtidas pela TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, o motorista da ambulância relatou que Jaine pediu o transporte até o Hospital de Base sob a justificativa de que o marido estaria internado no local. Durante o trajeto, ao se aproximarem do acesso ao bairro Bananeira, ela solicitou que o veículo parasse.

O condutor afirmou que explicou não ser possível interromper o percurso antes da chegada ao hospital, conforme orientação recebida. Ainda segundo o relato, a jovem abriu a porta da ambulância e pulou, vindo a cair do veículo que seguia em movimento.

Após o ocorrido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local. Jaine foi levada ao Hospital de Base, onde o óbito foi constatado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou os procedimentos periciais e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. Em nota, a Polícia Civil informou que segue realizando diligências e oitivas para esclarecer o que aconteceu, incluindo a forma como a vítima era transportada e as circunstâncias exatas da queda.

