FAMOSAS NAS REDES

Veja quem são as blogueiras presas por revenda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Influenciadoras são suspeitas de integrar grupo que rouba e revende medicamentos

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:44

Veja quem são as blogueiras presas por revenda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador Crédito: Reprodução

Duas influenciadoras digitais foram presas por suspeita de integrar um esquema criminoso de roubo e revenda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador, durante a segunda fase da Operação Mirakel, deflagrada na quarta-feira (14).

As investigadas foram identificadas como Claudiana Rocha, que soma mais de sete mil seguidores nas redes sociais, e Lai Santiago, que acumula mais de 110 mil seguidores em uma rede social. Elas são suspeitas de envolvimento na receptação e comercialização de canetas emagrecedoras roubadas de farmácias da capital baiana.

Conheça Claudiane Rocha, presa por suspeita de revenda de medicamentos roubados 1 de 11

Segundo a delegada Mariana Ouais, titular da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), a primeira fase da operação teve como alvo os assaltantes que atuavam diretamente nos roubos dos medicamentos nas farmácias. Nesta segunda etapa, as investigações avançaram para identificar e prender os responsáveis pela revenda dos produtos, além de outros envolvidos no esquema.

Ainda de acordo com a delegada, Claudiana Rocha receitava as canetas emagrecedoras roubadas para pacientes da sua clínica. Os produtos eram fracionados e aplicados nos pacientes, oferecendo risco à saúde.

Ao todo, seis pessoas foram alvo de mandados de prisão, busca e apreensão durante a operação integrada das polícias, que mobilizou cerca de 300 agentes das forças de segurança.