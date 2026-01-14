Acesse sua conta
Influenciadora com 100 mil seguidores é presa por receptação de canetas emagrecedoras

Outra blogueira já havia sido presa em operação contra quadrilha nesta quarta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18:07

Lai Santiago é investigada por receptação de canetas emagrecedoras roubadas
Lai Santiago é investigada por receptação de canetas emagrecedoras roubadas Crédito: Reprodução/Redes sociais

Mais uma blogueira foi presa em Salvador nesta quarta-feira (14) por suspeita de integrar uma quadrilha que roubava canetas emagrecedoras de farmácias da capital. Seis pessoas foram alvo de mandados de prisão, busca e apreensão durante a operação integrada das polícias

Identificada como Lai Santiago, a blogueira acumula mais de 110 mil seguidores em apenas uma rede social. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela era procurada por receptação de canetas roubadas. Na manhã desta quarta-feira (14), a esteticista e blogueira Claudiana Rocha também foi presa. Os mandados foram cumpridos no Nordeste de Amaralina. 

Segundo a delegada Mariana Ouais, titular da 14º Delegacia Territorial/Barra, Claudiana receitava as canetas emagrecedoras roubadas de farmácias para pacientes da sua clínica. Os produtos eram fracionados e aplicados nos pacientes, oferecendo risco à saúde. 

"Nesta segunda fase da operação, a Polícia Civil focou nos receptadores e naqueles que agiam na movimentação financeira da organização criminosa", explica a delegada. Celulares, tablet e pinos usados para embalar drogas foram apreendidos durante a ação que contou com cerca de 300 policiais. 

A 1ª Fase da operação Mirakel foi realizada em junho do ano passado, quando dois suspeitos de chefiar o esquema foram presos. As investigações apontam que um dos alvos cooptava adolescentes e coordenava os ataques às farmácias de Salvador. 

