Revendedores de canetas emagrecedoras furtadas são alvo de operação em Salvador

Objetivo é desarticular esquema de roubo a medicamentos

Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06:28

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas Crédito: Reprodução

Um grupo criminoso suspeito de roubar e comercializar canetas emagrecedoras em Salvador é alvo da segunda fase da Operação Mirakel, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14). A ação tem como objetivo desarticular o esquema responsável pelo roubo e pela revenda ilegal dos medicamentos.

Segundo a delegada Mariana Ouais, titular da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), a primeira fase da operação teve como foco os assaltantes que atuavam diretamente nas farmácias. Já nesta nova etapa, as investigações avançam para identificar e prender os responsáveis pela comercialização dos produtos roubados, além de outros envolvidos nos crimes.

Ordens judiciais estão sendo cumpridas em Salvador por equipes ordinárias e especializadas das Forças Estaduais da Segurança Pública.

A operação mobiliza cerca de 300 policiais civis, militares e técnicos. Participam a Polícia Civil, por meio de unidades como a 14ª DT/Barra, DIP, Denarc, Deic, DHPP, Draco, Depom, DPMCV e Core; a Polícia Militar, com efetivos do BOPE, BPT Atlântico, BPT BTS, BPT Central, BPT RMS, CIPE Polo, Batalhão Apolo, Graer, BPATAMO, BPChoque, BPFRC, BPFRV, Esquadrão Águia e TOR/BPRv; além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP.

Duas lideranças do esquema foram presas

A primeira fase da Operação Mirakel foi realizada em junho do ano passado. Na ocasião, duas lideranças do esquema criminoso foram presas. Um dos investigados era responsável por cooptar adolescentes e coordenar os ataques às farmácias, enquanto o outro atuava como executor dos roubos dos medicamentos.

Durante as diligências, a polícia apreendeu uma bolsa de entrega por aplicativo, uma capa de chuva e um casaco utilizados nos crimes e reconhecidos em imagens de câmeras de segurança, além de produtos de higiene pessoal com suspeita de terem sido subtraídos dos estabelecimentos comerciais.