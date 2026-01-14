Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Revendedores de canetas emagrecedoras furtadas são alvo de operação em Salvador

Objetivo é desarticular esquema de roubo a medicamentos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06:28

canetas emagrecedoras
Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas Crédito: Reprodução

Um grupo criminoso suspeito de roubar e comercializar canetas emagrecedoras em Salvador é alvo da segunda fase da Operação Mirakel, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14). A ação tem como objetivo desarticular o esquema responsável pelo roubo e pela revenda ilegal dos medicamentos.

Segundo a delegada Mariana Ouais, titular da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), a primeira fase da operação teve como foco os assaltantes que atuavam diretamente nas farmácias. Já nesta nova etapa, as investigações avançam para identificar e prender os responsáveis pela comercialização dos produtos roubados, além de outros envolvidos nos crimes.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
1 de 7
Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

Ordens judiciais estão sendo cumpridas em Salvador por equipes ordinárias e especializadas das Forças Estaduais da Segurança Pública.

A operação mobiliza cerca de 300 policiais civis, militares e técnicos. Participam a Polícia Civil, por meio de unidades como a 14ª DT/Barra, DIP, Denarc, Deic, DHPP, Draco, Depom, DPMCV e Core; a Polícia Militar, com efetivos do BOPE, BPT Atlântico, BPT BTS, BPT Central, BPT RMS, CIPE Polo, Batalhão Apolo, Graer, BPATAMO, BPChoque, BPFRC, BPFRV, Esquadrão Águia e TOR/BPRv; além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP.

Duas lideranças do esquema foram presas 

A primeira fase da Operação Mirakel foi realizada em junho do ano passado. Na ocasião, duas lideranças do esquema criminoso foram presas. Um dos investigados era responsável por cooptar adolescentes e coordenar os ataques às farmácias, enquanto o outro atuava como executor dos roubos dos medicamentos.

Durante as diligências, a polícia apreendeu uma bolsa de entrega por aplicativo, uma capa de chuva e um casaco utilizados nos crimes e reconhecidos em imagens de câmeras de segurança, além de produtos de higiene pessoal com suspeita de terem sido subtraídos dos estabelecimentos comerciais.

Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa

Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa  por Reprodução
1 de 5
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução

Tags:

Ozempic Mounjaro

Mais recentes

Imagem - IPVA 2026 com desconto de 15% pode ser pago via Pix

IPVA 2026 com desconto de 15% pode ser pago via Pix
Imagem - Vai a pé? Veja dicas de como voltar da Lavagem do Bonfim

Vai a pé? Veja dicas de como voltar da Lavagem do Bonfim
Imagem - Última oportunidade: Senai tem mais de mil vagas gratuitas em cursos para 15 cidades da Bahia

Última oportunidade: Senai tem mais de mil vagas gratuitas em cursos para 15 cidades da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
01

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Imagem - Quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram desafio de resistência
02

Quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram desafio de resistência

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
03

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
04

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D