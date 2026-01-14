Acesse sua conta
Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Influenciadora é suspeita de integrar grupo que rouba e revende medicamentos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:36

Blogueira de beleza é presa em operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador
Blogueira de beleza é presa em operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador Crédito: Reprodução

A blogueira Claudiana Rocha foi presa na manhã desta quarta-feira (14), durante a segunda fase da Operação Mirakel, deflagrada para desarticular um esquema de roubo e revenda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador.

A influenciadora soma mais de sete mil seguidores nas redes sociais, atua como mentora de profissionais da área da beleza e divulga procedimentos estéticos como limpeza de pele, dermaplaning e depilação. Claudiana também comercializa cursos de estética.

Conheça Claudiane Rocha, presa por suspeita de revenda de medicamentos roubados

Claudiana Rocha foi presa na manhã desta quarta-feira (14) por Reprodução

No perfil pessoal do Instagram, a bio traz a frase: “Se a palavra tem poder, imagine uma oração”. Já no perfil profissional, ela compartilha a própria trajetória de fé e afirma que Deus a ajudou ao longo de sua caminhada.

Segundo a investigação, Claudiana é suspeita de integrar um grupo criminoso responsável pela comercialização de medicamentos roubados. A reportagem tentou contato com a investigada e sua defesa, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria. 

De acordo com a delegada Mariana Ouais, titular da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), a primeira fase da operação teve como alvo os assaltantes que atuavam diretamente nas farmácias. Nesta segunda etapa, as investigações avançam para identificar e prender os responsáveis pela revenda dos produtos, além de outros envolvidos no esquema.

A operação mobiliza cerca de 300 policiais civis, militares e técnicos. Participam equipes da Polícia Civil, incluindo a 14ª DT/Barra, DIP, Denarc, Deic, DHPP, Draco, Depom, DPMCV e Core; da Polícia Militar, com efetivos do BOPE, BPT Atlântico, BPT BTS, BPT Central, BPT RMS, CIPE Polo, Batalhão Apolo, Graer, BPATAMO, BPChoque, BPFRC, BPFRV, Esquadrão Águia e TOR/BPRv; além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

