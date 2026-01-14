ROUBO E REVENDA

Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Influenciadora é suspeita de integrar grupo que rouba e revende medicamentos

Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:36

Blogueira de beleza é presa em operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador Crédito: Reprodução

A blogueira Claudiana Rocha foi presa na manhã desta quarta-feira (14), durante a segunda fase da Operação Mirakel, deflagrada para desarticular um esquema de roubo e revenda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador.

A influenciadora soma mais de sete mil seguidores nas redes sociais, atua como mentora de profissionais da área da beleza e divulga procedimentos estéticos como limpeza de pele, dermaplaning e depilação. Claudiana também comercializa cursos de estética.

No perfil pessoal do Instagram, a bio traz a frase: “Se a palavra tem poder, imagine uma oração”. Já no perfil profissional, ela compartilha a própria trajetória de fé e afirma que Deus a ajudou ao longo de sua caminhada.

Segundo a investigação, Claudiana é suspeita de integrar um grupo criminoso responsável pela comercialização de medicamentos roubados. A reportagem tentou contato com a investigada e sua defesa, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.

De acordo com a delegada Mariana Ouais, titular da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), a primeira fase da operação teve como alvo os assaltantes que atuavam diretamente nas farmácias. Nesta segunda etapa, as investigações avançam para identificar e prender os responsáveis pela revenda dos produtos, além de outros envolvidos no esquema.