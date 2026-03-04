Acesse sua conta
Dois são presos por abuso sexual contra os próprios filhos na Bahia

Prisões ocorreram em Poções, no interior, e em Salvador

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2026 às 11:52

Polícia Federal
Crédito: Arquivo Agência Brasil

Duas pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (4), durante a Operação Salvamento, destinada à repressão de crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet. As prisões ocorreram em Poções, no interior da Bahia, e em Salvador.

De acordo com a Polícia Federal, a ação tem por objetivo identificar e interromper a atuação de indivíduos que, além de compartilhar material ilegal, mantinham diálogos sobre a possibilidade de produzir fotos e vídeos envolvendo seus próprios filhos e irmãos menores de idade.

Além dos dois mandados de prisão preventiva, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica especializada com o objetivo de aprofundar a identificação dos arquivos armazenados, de possíveis novas vítimas e de outros envolvidos na rede criminosa.

As investigações tiveram início após a equipe da Polícia Federal ter acesso a conversas mantidas em uma rede social, nas quais os investigados comentavam e trocavam arquivos contendo cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes, além de discutir formas de produzir novos registros.

