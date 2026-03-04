INTERIOR

Mercado Iaô estreia em Castro Alves com mais de 50 empreendedores criativos

Evento integra a Flipo entre 13 e 15 de março e terá edição especial em Salvador no dia 29

Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:10

Mercado Iaô em Castro Alves Crédito: Victor Fernandez/Divulgação

O Mercado Iaô realiza, pela primeira vez, uma edição em Castro Alves, entre os dias 13 e 15 de março. A iniciativa integra a programação da Flipo – Feira Literária do Poeta e reúne mais de 50 empreendedores dos segmentos de moda, artesanato, design, gastronomia, autocuidado e artes visuais.

A passagem pelo município marca mais uma etapa da circulação do projeto pelo interior baiano em 2026. Após começar o ano com edição em Cachoeira, o evento amplia sua atuação no Recôncavo com apoio da prefeitura local e programação cultural formada por artistas da região.

A diretora executiva da Fábrica Cultural, Jaqueline Azevedo, afirma que a proposta é fortalecer a economia criativa fora da capital. “Iniciamos 2026 com o propósito de movimentar ainda mais a economia criativa da Bahia, conectando o Recôncavo e a capital em um mesmo fluxo de oportunidades. Levar o Mercado Iaô para Castro Alves é fortalecer os empreendedores do interior, gerar renda e ampliar redes. Essa será a segunda de uma série de itinerâncias que pretendemos realizar ao longo do ano, ampliando nosso impacto em diferentes territórios do estado”, destaca.

As inscrições para empreendedores de Castro Alves e cidades vizinhas seguem abertas até 5 de março. São oferecidas 40 vagas para a Feira de Economia Criativa e 10 para a Vila Gastronômica. O chamamento contempla quem atua com produtos autorais nas áreas de moda, artesanato, design, gastronomia, arte e autocuidado.

Coordenador geral do projeto, Silas Santos ressalta que o evento vai além da comercialização. “Participar do Mercado Iaô é mais do que comercializar produtos: é ocupar espaços de visibilidade, fortalecer redes locais, ampliar conexões e integrar uma experiência coletiva que valoriza quem cria, produz e transforma seu território por meio da cultura, identidade e da economia criativa”, afirma.

Ao longo de 12 anos, o Mercado Iaô já realizou mais de 40 edições, beneficiou cerca de 900 empreendimentos e movimentou mais de R$ 10 milhões em negócios diretos. O projeto também contribuiu para inserir a Cidade Baixa no circuito cultural e turístico de Salvador, atraindo milhares de visitantes a cada edição.