Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte

De hábitos predominantemente noturnos, os animais foram filmados em momentos e locais distintos

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 11:02

Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte Crédito: Divulgação

Duas onças-pardas foram vistas em áreas de conservação ambiental da Bracell, no Litoral Norte da Bahia. De hábitos predominantemente noturnos, os animais foram filmados em momentos e locais distintos. Antes dessas imagens, as equipes de monitoramento já haviam identificado a presença das onças, em 2019, por meio de pegadas e fezes. Os registros foram os primeiros em vídeos realizados em sete anos de monitoramento executados pela empresa, o que evidencia a raridade da aparição do felino, classificado como espécie ameaçada de extinção no estado.

O especialista em Meio Ambiente da Bracell, o biólogo Igor Macedo pontua que o registro das onças-pardas (Puma concolor), também conhecidas como suçuarana ou puma, é muito importante para a região, pois comprova a existência de fragmentos florestais conservados, como parques e áreas de preservação permanente.

“Trata-se de uma espécie ameaçada de extinção na Bahia, e conseguimos observar não apenas ela, mas diversas outras espécies raras e ameaçadas distribuídas nesses fragmentos. Esse cenário também demonstra que as empresas florestais incorporam, em suas estratégias de sustentabilidade, ações relevantes voltadas à conservação ambiental”, afirma ele, ressaltando que a presença desses animais “reforça a necessidade de continuarmos trabalhando pela conservação”.

O especialista destaca ainda o trabalho realizado pela Bracell na preservação de áreas ambientais, como as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) — unidades de conservação de domínio privado, criadas voluntariamente pelo proprietário com o objetivo de conservar a biodiversidade em caráter perpétuo. Na Bahia, a empresa mantém quatro RPPNs, que somam mais de 3 mil hectares. Entre elas está a RPPN Lontra, com 1.377 hectares de Mata Atlântica, reconhecida como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).

Essas áreas de conservação abrigam mais de 300 espécies de aves, 80 de répteis, 70 de anfíbios e 60 de mamíferos — algumas ameaçadas de extinção, como a própria onça-parda —, com uma rica vegetação nativa com mais de 600 espécies de plantas, além da conservação dos cursos d’água, como rios e nascentes. Esse habitat, preservado e com a segurança oferecida pela área patrimonial da empresa contra a caça predatória, favorece a permanência desses animais em condições ideais de sobrevivência.