SALVADOR

Mulher é presa com canetas emagrecedoras após roubo de farmácia na Boca do Rio

Ela foi localizada com moto usada no crime e produtos em São Caetano

Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:07

Canetas foram apreendidas Crédito: Divulgação

Uma mulher foi presa na segunda-feira (22) em São Caetano, Salvador, com canetas emagrecedoras que estavam sendo comercializadas de maneira irregular. Com ela, a Polícia Militar ainda apreendeu uma moto usada no roubo dos remédios.

A operação foi conduzida por equipes do Batalhão Apolo, depois que um roubo a uma farmácia foi registrado no início da tarde, na região do final de linha do bairro Boca do Rio. A investigação imediata levou à identificação da motocicleta empregada na ação criminosa.

Durante a abordagem, os policiais encontraram canetas emagrecedoras com a mulher, que, em depoimento, afirmou que o veículo estava sob a posse de seu companheiro no momento do roubo. Ainda na ocorrência, verificou-se que as canetas eram fracionadas e vendidas ilegalmente, com anúncios realizados através de redes sociais.

Ao todo, foram apreendidos três caixas contendo oito unidades de canetas emagrecedoras, um aparelho celular, R$ 144,00 em espécie e a motocicleta utilizada no crime.