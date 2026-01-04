Daniela Mercury mergulha no Porto da Barra e faz pedidos à Iemanjá

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:39
Daniela Mercury iniciou o ano de uma forma especial e conectada com as forças da natureza. A cantora soteropolitana aproveitou o sábado (3) para curtir uma praia e tomar um bom banho de mar. O destino escolhido foi o famoso Porto da Barra, conhecido por ter suas águas calmas envoltas pela Baía-de-Todos-os-Santos.
Com a areia lotada, Daniela foi ao fundo do mar, para tomar um banho mais à vontade, curtindo a imensidão. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a famosa faz pedidos e agradece à Iemanjá, rainha do mar, nesse início de um novo ciclo. A artista ainda comentou sobre o "Pôr do Som", evento gratuito realizado por ela no último dia 1, enquanto se banhava nas águas salgadas.
“Eu aqui na muvuca do Porto da Barra, comemorando a chegada do ano. O Pôr do Som foi lindo, não foi, gente? Um beijo para vocês. Feliz ano novo porque a bênção é essa Baía de Todos-os-santos, esse mar maravilhoso de Iemanjá. Axé!“, afirmou durante o mergulho.