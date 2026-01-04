Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniela Mercury mergulha no Porto da Barra e faz pedidos à Iemanjá

Cantora compartilhou um vídeo tomando um banho de mar enquanto pedia a benção da rainha do mar

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:39

Daniela Mercury no Porto da Barra
Daniela Mercury no Porto da Barra Crédito: Reprodução

Daniela Mercury iniciou o ano de uma forma especial e conectada com as forças da natureza. A cantora soteropolitana aproveitou o sábado (3) para curtir uma praia e tomar um bom banho de mar. O destino escolhido foi o famoso Porto da Barra, conhecido por ter suas águas calmas envoltas pela Baía-de-Todos-os-Santos. 

Com a areia lotada, Daniela foi ao fundo do mar, para tomar um banho mais à vontade, curtindo a imensidão. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a famosa faz pedidos e agradece à Iemanjá, rainha do mar, nesse início de um novo ciclo. A artista ainda comentou sobre o "Pôr do Som", evento gratuito realizado por ela no último dia 1, enquanto se banhava nas águas salgadas. 

Daniela Mercury

Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução
Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução
Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução
Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução
Daniela Mercury  por Reprodução | Facebook
Daniela Mercury por Célia Santos
Lan Lanh, Nanda Costa, Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Reprodução/Instagram
Daniela Mercury e Preta Gil por Reprodução
Daniela Mercury e Preta Gil por Reprodução
Daniela Mercury e Preta Gil por Reprodução
Daniela Mercury por Reprodução
Daniela Mercury por Jefferson Peixoto/ Alô Alô Bahia
Daniela Mercury por Elis Freire / CORREIO
Daniela Mercury revela local do "Pôr do Som" 2025 por Genilson coutinho
Daniela Mercury por Celia Santos/divulgação
Daniela Mercury na Unicef por Divulgação Unicef
A cantora Daniela Mercury é embaixadora do UNICEF no Brasil desde 1995, representante da ONU e integrante do Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça por Célia Santos/divulgação
Daniela Mercury deu entrevista no Fantástico neste domingo (26) por Reprodução / Gshow
1 de 18
Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução

LEIA MAIS

Daniela Mercury abre o ano com convidados especiais e tributo a Mãe Carmen no Pôr do Som

Daniela Mercury abre o ano com 'Pôr do Som' gratuito no Farol da Barra com participação de Ivete Sangalo

'Líder de candomblé mais importante do mundo', diz Daniela Mercury ao se despedir de Mãe Carmen

Ivete, Daniela e Brown, famosos na plateia e sucessos no palco: como foi o último show de Gilberto Gil com a turnê Tempo Rei em Salvador

Daniela Mercury anuncia Ivete Sangalo e Geraldo Azevedo no Pôr do Som 2026

“Eu aqui na muvuca do Porto da Barra, comemorando a chegada do ano. O Pôr do Som foi lindo, não foi, gente? Um beijo para vocês. Feliz ano novo porque a bênção é essa Baía de Todos-os-santos, esse mar maravilhoso de Iemanjá. Axé!“, afirmou durante o mergulho.

Leia mais

Imagem - Gracyanne Barbosa confirma que está com um novo affair; veja quem é

Gracyanne Barbosa confirma que está com um novo affair; veja quem é

Imagem - Marido de Isabel Veloso surge aos prantos e se refere à influencer no passado

Marido de Isabel Veloso surge aos prantos e se refere à influencer no passado

Imagem - Hora de organizar a vida: tire a sua sorte do dia para este domingo (4)

Hora de organizar a vida: tire a sua sorte do dia para este domingo (4)

Tags:

Daniela Mercury Porto da Barra

Mais recentes

Imagem - Gracyanne Barbosa confirma que está com um novo affair; veja quem é

Gracyanne Barbosa confirma que está com um novo affair; veja quem é
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana

Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana
Imagem - A árvore que viveu 5 mil anos em clima extremo e foi derrubada depois de um erro humano

A árvore que viveu 5 mil anos em clima extremo e foi derrubada depois de um erro humano

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 2 milhões de indenização: Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada
01

R$ 2 milhões de indenização: Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada

Imagem - Sua data de nascimento revela sua melhor qualidade: quer saber qual?
02

Sua data de nascimento revela sua melhor qualidade: quer saber qual?

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
03

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
04

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas