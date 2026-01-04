SUPEROU!

Gracyanne Barbosa confirma que está com um novo affair; veja quem é

Musa fitness surgiu ao lado de um loiro misterioso em viagem pela Bahia

Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:02

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Redes Scociais

A fila andou para Gracyanne Barbosa! A musa fitness de 42 anos confirmou que está vivendo um novo affair. Após ser vista ao lado de um "loiro misterioso" durante de viagem de férias à Bahia, a influenciadora e ex-BBB revelou que a sua vida amorosa ganhou novas cores no início de 2026. Gracyanne não assume um novo relacionamento desde o fim do seu casamento com Belo, em abril de 2024.

Em entrevista à Quem, a influencer que afirmou que "sim" sobre estar se envolvendo com alguém, mas preferiu não revelar a identidade do rapaz. "Estou vivendo e estou muito feliz", garantiu ainda. A musa ainda ressaltou que o sentimento não vem somente da nova relação amorosa. "Estou num momento incrível. Muito feliz mesmo, mas não tem a ver com ele".

As especulações sobre um possível romance começaram neste sábado (3) após Gra publicar fotos da sua viagem ao lado de um homem loiro musculoso e ainda exibir um buquê de flores nas redes sociais. Ele apareceu em diversos registros da viagem da influencer pela Bahia nesse início de ano.

Veja as fotos:

