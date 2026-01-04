Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gracyanne Barbosa confirma que está com um novo affair; veja quem é

Musa fitness surgiu ao lado de um loiro misterioso em viagem pela Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:02

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Redes Scociais

A fila andou para Gracyanne Barbosa! A musa fitness de 42 anos confirmou que está vivendo um novo affair. Após ser vista ao lado de um "loiro misterioso" durante de viagem de férias à Bahia, a influenciadora e ex-BBB revelou que a sua vida amorosa ganhou novas cores no início de 2026. Gracyanne não assume um novo relacionamento desde o fim do seu casamento com Belo, em abril de 2024.

Em entrevista à Quem, a influencer que afirmou que "sim" sobre estar se envolvendo com alguém, mas preferiu não revelar a identidade do rapaz. "Estou vivendo e estou muito feliz", garantiu ainda. A musa ainda ressaltou que o sentimento não vem somente da nova relação amorosa. "Estou num momento incrível. Muito feliz mesmo, mas não tem a ver com ele".

As especulações sobre um possível romance começaram neste sábado (3) após Gra publicar fotos da sua viagem ao lado de um homem loiro musculoso e ainda exibir um buquê de flores nas  redes sociais. Ele apareceu em diversos registros da viagem da influencer pela Bahia nesse início de ano. 

Veja as fotos:

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução
Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução
Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução
Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Thiago Melo/Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Thiago Melo/Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Thiago Melo/Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram
Mudança física de Gracyanne Barbosa surpreendeu internautas por Reprodução
A modelo Gracyanne Barbosa viralizou por conta das imagens do glúteo e da coluna; ao lado, a técnica eletroshape por Reprodução
Gracyanne Barbosa ganhou 20kg por Reprodução
1 de 19
Gracyanne Barbosa e loiro misterioso na Bahia por Reprodução

LEIA MAIS

Gracyanne Barbosa quebra o silêncio após críticas por passar Natal com Belo: 'Somos família'

Gracyanne Barbosa mostra resultado da harmonização no bumbum; compare ANTES E DEPOIS

Apagar, manter ou alterar? Gracyanne Barbosa toma decisão após viralizar tatuagem íntima feita para Belo

Gracyanne Barbosa revela planos para tatuagem íntima com nome de Belo

Gracyanne Barbosa leva web à loucura ao lançar linha de ovos: 'Um luxo'

De acordo com o jornalista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, o sortudo que está com Gracyanne nas fotos é Gabriel Cardoso, de 35 anos, morador de São Paulo.

Leia mais

Imagem - Marido de Isabel Veloso surge aos prantos e se refere à influencer no passado

Marido de Isabel Veloso surge aos prantos e se refere à influencer no passado

Imagem - Portas abertas? O início da semana promete reconhecimento e liderança para Leão, Escorpião e Áries (4 de janeiro)

Portas abertas? O início da semana promete reconhecimento e liderança para Leão, Escorpião e Áries (4 de janeiro)

Imagem - Sua data de nascimento revela sua melhor qualidade: quer saber qual?

Sua data de nascimento revela sua melhor qualidade: quer saber qual?

Tags:

Bahia Romance Affair Gracyanne Barbosa

Mais recentes

Imagem - Daniela Mercury mergulha no Porto da Barra e faz pedidos à Iemanjá

Daniela Mercury mergulha no Porto da Barra e faz pedidos à Iemanjá
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana

Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana
Imagem - A árvore que viveu 5 mil anos em clima extremo e foi derrubada depois de um erro humano

A árvore que viveu 5 mil anos em clima extremo e foi derrubada depois de um erro humano

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 2 milhões de indenização: Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada
01

R$ 2 milhões de indenização: Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada

Imagem - Sua data de nascimento revela sua melhor qualidade: quer saber qual?
02

Sua data de nascimento revela sua melhor qualidade: quer saber qual?

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
03

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
04

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas