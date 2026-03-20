CRIME

Homem é preso por estuprar sete filhos na Bahia

Uma das vítimas sofria abusos do genitor desde os 10 anos

Millena Marques

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:06

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem de 58 anos foi preso suspeito de estuprar sete filhos em Alagoinhas, no nordeste da Bahia. Segundo as investigações, uma das vítimas, hoje maior de idade, sofreu abusos do genitor desde os 10 anos. A prisão ocorreu na quarta-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, um dos irmãos, ainda adolescente, foi violentado pela última vez no mês de fevereiro. As vítimas não denunciaram o pai devido a ameaças.

O suspeito foi localizado em um imóvel e encaminhado à Delegacia Territorial do município, onde permanece custodiado, à disposição da Justiça.