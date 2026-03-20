Caso Thamiris e sequestro em shopping geram intervenção da Força Nacional em presídios de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 20 de março de 2026 às 09:50
A morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, e o sequestro de três mulheres no Salvador Shopping levaram o Ministério da Justiça e Segurança Pública a autorizar o envio da Força Penal Nacional para atuar em Salvador. A decisão foi publicada na quinta-feira (19) no Diário Oficial da União.
Os dois casos, que ganharam grande repercussão ao longo da semana, têm um ponto em comum: segundo as investigações, foram planejados por criminosos que já estavam presos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana. Um deles envolve o sequestro de três mulheres da mesma família no estacionamento de um shopping. O outro, a morte da adolescente.
Os mandantes são detentos ligados ao tráfico de drogas e a crimes de violência contra a mulher. A atuação de facções mesmo a partir do sistema prisional acendeu o alerta das autoridades.
Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso
Um terceiro episódio também entrou no radar das forças de segurança. Em Teixeira de Freitas, no sul do estado, um interno teria ordenado o sequestro de uma adolescente de 16 anos após descobrir que um familiar da jovem havia sido premiado na Mega-Sena, no Espírito Santo. A vítima foi levada para Nova Viçosa, onde ficou em cárcere privado.
Segundo a portaria, a presença da Força Penal Nacional tem como foco o treinamento e a qualificação dos policiais penais que atuam na capital baiana. O efetivo não foi detalhado, mas a atuação está prevista para durar 90 dias.