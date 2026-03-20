DECISÃO DO MINISTÉRIO

Caso Thamiris e sequestro em shopping geram intervenção da Força Nacional em presídios de Salvador

Investigações apontam ordens partindo de dentro de presídios

Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:50

Caso Thamiris e sequestro em shopping foram ordenados por traficantes presos Crédito: Reprodução

A morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, e o sequestro de três mulheres no Salvador Shopping levaram o Ministério da Justiça e Segurança Pública a autorizar o envio da Força Penal Nacional para atuar em Salvador. A decisão foi publicada na quinta-feira (19) no Diário Oficial da União.

Os dois casos, que ganharam grande repercussão ao longo da semana, têm um ponto em comum: segundo as investigações, foram planejados por criminosos que já estavam presos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana. Um deles envolve o sequestro de três mulheres da mesma família no estacionamento de um shopping. O outro, a morte da adolescente.

Os mandantes são detentos ligados ao tráfico de drogas e a crimes de violência contra a mulher. A atuação de facções mesmo a partir do sistema prisional acendeu o alerta das autoridades.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

Um terceiro episódio também entrou no radar das forças de segurança. Em Teixeira de Freitas, no sul do estado, um interno teria ordenado o sequestro de uma adolescente de 16 anos após descobrir que um familiar da jovem havia sido premiado na Mega-Sena, no Espírito Santo. A vítima foi levada para Nova Viçosa, onde ficou em cárcere privado.