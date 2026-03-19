Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Greve dos caminhoneiros: o que se sabe sobre a ameaça de paralisação

Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) disse que paralisação pode ocorrer até o final de semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:50

Pouco mais de 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje
Caminhoneiros  Crédito: Shutterstock

O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, afirmou nesta semana que uma greve nacional de caminhoneiros pode acontecer até o final de semana. A declaração foi feita em meio aos rumores de paralisação.

Segundo Landim, a Abrava tem articulado com entidades estaduais para ampliar a adesão e alinhar uma eventual data única. "Pode acontecer até o fim de semana", disse à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A mobilização avançou após assembleia realizada na segunda-feira (16), no Porto de Santos, em São Paulo, que deliberou pela paralisação e reuniu lideranças de várias regiões do país.

Só 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje

Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal
Márcio Santiago tem 47 anos e provavelmente é o último de muitas gerações da família a seguir como caminhoneiro. Os mais novos não querem a carreira por Acervo pessoal
Pouco mais de 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje por Shutterstock
Antônio Lima vem de uma família de caminhoneiros, mas seus filhos não seguiram a profissão por Acervo pessoal
Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal
Marcos Oliveira tem 26 anos e é um dos poucos jovens que ainda ingressam na profissão de caminhoneiro por Acervo pessoal
1 de 6
Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal

O encarecimento do diesel é fruto da guerra no Oriente Médio. "Não somos autossuficientes em diesel refinado. Nós ainda compramos do mercado internacional 25% desse combustível, e isso está impactando demais na nossa economia", disse Glauco Mendes, presidente do Sindicombustíveis Bahia.

Na primeira semana de março, o preço médio do S-10 subiu mais de 7%, segundo levantamento do setor, e continuou avançando ao longo do mês, levando o combustível a patamares próximos de R$ 6,90 por litro, na média nacional, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na manhã desta quinta-feira (19), uma manifestação de caminhoneiros, carreteiros, motoristas de ônibus, vans e motoboys causou congestionamento na BR-324, em Salvador. A estimativa é que 100 motocicletas e 50 automóveis participaram da mobilização. As categorias cobram respostas sobre o aumento do combustível no país.

Leia mais

Imagem - Manifestação dos caminhoneiros causa congestionamento na BR-324 nesta quinta-feira (19)

Manifestação dos caminhoneiros causa congestionamento na BR-324 nesta quinta-feira (19)

Imagem - Greve nacional de caminhoneiros pode ocorrer até o fim da semana, diz associação

Greve nacional de caminhoneiros pode ocorrer até o fim da semana, diz associação

Imagem - Com medo de greve dos caminhoneiros em ano eleitoral, Lula anuncia pacote para tentar reduzir preço do diesel

Com medo de greve dos caminhoneiros em ano eleitoral, Lula anuncia pacote para tentar reduzir preço do diesel

Limitações

O movimento ocorre em um ambiente de forte volatilidade internacional, com o petróleo acima de US$ 100 o barril. A tentativa do governo federal de conter a alta, por meio de pacote anunciado em 12 de março, com redução de tributos e subvenção ao diesel, teve efeito limitado após o reajuste promovido pela Petrobras no dia seguinte. Mesmo com o aumento de 11,6% nas refinarias, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) aponta que o preço ainda permanece abaixo do mercado internacional, indicando risco de novas pressões.

No frete, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atualizou, na sexta-feira (13), a tabela de pisos mínimos, com reajustes de até 7%, após a alta de mais de 13% no diesel acionar o gatilho previsto na Lei nº 13.703/2018. Para Chorão, no entanto, a medida tem alcance limitado sem fiscalização efetiva. "Esta semana saiu um gatilho dentro da Lei 13.703, e até hoje não há fiscalização, não há pessoal cumprindo", afirmou.

Além da recomposição do frete, a categoria mantém demandas estruturais, como a implementação do travamento eletrônico da planilha de custo mínimo operacional e a isenção de pedágio para caminhões vazios.

"Numa situação de crise, a isenção do pedágio é mais importante do que retirar o PIS/Cofins incidentes sobre o diesel", disse. Apesar de manter diálogo com o governo, o dirigente cobra medidas concretas. A Casa Civil entrou em contato com lideranças nesta semana, mas, segundo Landim, não houve avanço suficiente.

Tags:

Brasil Economia

Mais recentes

Imagem - Iniciativa oferece 50 mil bolsas de idiomas gratuitas para pessoas negras; veja como se inscrever

Iniciativa oferece 50 mil bolsas de idiomas gratuitas para pessoas negras; veja como se inscrever
Imagem - Menopausa pode ser a verdadeira responsável pelo seu ganho de peso e a caneta emagrecedora pode estar piorando isso

Menopausa pode ser a verdadeira responsável pelo seu ganho de peso e a caneta emagrecedora pode estar piorando isso
Imagem - Anvisa proíbe venda de fórmula infantil da Danone após detecção de toxina

Anvisa proíbe venda de fórmula infantil da Danone após detecção de toxina

MAIS LIDAS

Imagem - Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris
01

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
02

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
03

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes
04

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes