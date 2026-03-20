CRIME

Idoso é preso por usar arma para ameaçar e estuprar empregada por um ano na Bahia; vítima está grávida

Suspeito foi preso e arma foi apreendida

Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:06

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem de 69 anos foi preso pela Polícia Civil na última quarta-feira (18), em Canápolis, no extremo oeste baiano, sob a acusação de manter uma rotina de abusos sexuais contra sua ex-funcionária. A vítima, que trabalhava como empregada doméstica na residência do suspeito, relatou ter sido violentada sistematicamente ao longo de doze meses.

A vítima está grávida de gêmeos e, segundo as investigações, existe a suspeita de que os bebês sejam fruto das agressões sexuais. Para confirmar o vínculo biológico, exames de DNA já foram solicitados pelas autoridades.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A operação que resultou na prisão do idoso não se limitou ao mandado preventivo pelo estupro. Durante as buscas na propriedade, os agentes encontraram munições que levaram a uma prisão em flagrante por posse irregular.

O detalhe técnico reforça o depoimento da vítima: o calibre dos projéteis encontrados é idêntico ao da pistola que ela afirma ter sido utilizada pelo agressor para intimidá-la durante os abusos. Todo o material foi recolhido para perícia.