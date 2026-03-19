Quatro traficantes ficam feridos após bonde de facção ser parado antes de ataque a rivais

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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de março de 2026 às 22:01
Quatro homens foram baleados na noite desta quinta-feira (19), na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Eles ficaram feridos durante um confronto com policiais militares momentos antes de iniciar um ataque contra uma facção criminosa rival.
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram cercados pela Polícia Militar enquanto ainda se preparavam para a ação.
Polícia Militar em ação
Durante a tentativa de abordagem, os homens teriam reagido e iniciado uma troca de tiros. Quatro deles foram atingidos. Não há, até o momento, informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.
Equipes ordinárias e especializadas intensificaram o patrulhamento na cidade, e buscas seguem em andamento para localizar outros envolvidos.
A ação resultou na apreensão de pelo menos quatro armas de fogo, duas armas brancas, carregadores, munições, porções de drogas, roupas camufladas e celulares.