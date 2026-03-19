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Quatro traficantes ficam feridos após bonde de facção ser parado antes de ataque a rivais

Patrulhamento foi intensificado após ação em Ipiaú

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de março de 2026 às 22:01

Armas, carregadores, munições e drogas foram apreendidos com o quarteto
Armas, carregadores, munições e drogas foram apreendidos com o quarteto Crédito: Divulgação

Quatro homens foram baleados na noite desta quinta-feira (19), na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Eles ficaram feridos durante um confronto com policiais militares momentos antes de iniciar um ataque contra uma facção criminosa rival.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram cercados pela Polícia Militar enquanto ainda se preparavam para a ação.

Polícia Militar em ação

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Shutterstock
Entre janeiro e maio de 2025, o patrulhamento ostensivo promovido pela Polícia Militar e o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil resultaram nas apreensões de 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. por Feijão Almeida/ GOVBA
Polícia Militar por Divulgação
Estreia do Vitória na Sul-Americana vai contar com reforço de 266 policiais militares por Divulgação/PM-BA
BA-VI de domingo (23) terá 476 policiais militares por Divulgação/BEPE
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
MPBA e SSP deflagram três operações contra policiais militares investigados por homicídios no sudoeste baiano por Divulgação MP-BA / SSP-BA
Policiais militares por Divulgação
Turista de Israel foi preso por policiais militares por Reprodução
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar em plantação de por Divulgação
Polícia Militar da Bahia por Divulgação
Operação policial deixou 12 mortos em Salvador por Reprodução
Operação em Tancredo Neves por Reprodução das Redes Sociais
Tráfico de por Divulgação
Operação combateu internet e videomonitoramento ilegais por Vitor Barreto/SSP
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
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12 mortos em Fazenda Coutos: puxador de 'bonde' aparece um dia antes de morrer segurando submetralhadora por Divulgação
Policiamento em Fazenda Coutos por Arisson Marinho/CORREIO
Armas apreendidas em Fazenda Coutos por Divulgação SSP
Polícia técnica faz perícia após morte de jovem em Fazenda Coutos por Wendel de Novais/CORREIO
Polícia prende homem com granadas, armas e drogas em Fazenda Coutos por Divulgação/PM
Ônibus rodam em Fazenda Coutos por Reprodução / Sindicato dos Rodoviários
Fazenda Coutos por Reprodução/Google Maps
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
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Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

Durante a tentativa de abordagem, os homens teriam reagido e iniciado uma troca de tiros. Quatro deles foram atingidos. Não há, até o momento, informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.

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Equipes ordinárias e especializadas intensificaram o patrulhamento na cidade, e buscas seguem em andamento para localizar outros envolvidos.

A ação resultou na apreensão de pelo menos quatro armas de fogo, duas armas brancas, carregadores, munições, porções de drogas, roupas camufladas e celulares.

Tags:

Facções Tráfico de Drogas Facção Ipiaú

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