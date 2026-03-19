BAHIA

Quatro traficantes ficam feridos após bonde de facção ser parado antes de ataque a rivais

Patrulhamento foi intensificado após ação em Ipiaú

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de março de 2026 às 22:01

Armas, carregadores, munições e drogas foram apreendidos com o quarteto Crédito: Divulgação

Quatro homens foram baleados na noite desta quinta-feira (19), na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Eles ficaram feridos durante um confronto com policiais militares momentos antes de iniciar um ataque contra uma facção criminosa rival.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram cercados pela Polícia Militar enquanto ainda se preparavam para a ação.

Polícia Militar em ação 1 de 42

Durante a tentativa de abordagem, os homens teriam reagido e iniciado uma troca de tiros. Quatro deles foram atingidos. Não há, até o momento, informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.

Equipes ordinárias e especializadas intensificaram o patrulhamento na cidade, e buscas seguem em andamento para localizar outros envolvidos.