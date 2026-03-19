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Pai é preso após tentar matar filho de 11 meses com capacete na Bahia

Mãe da criança também foi agredida pelo homem

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de março de 2026 às 21:31

Delegacia de Brumado
Delegacia de Brumado Crédito: Google Street View

Um homem foi preso nesta quarta-feira (18), suspeito de tentar matar o próprio filho, de apenas 11 meses. O crime ocorreu no município de Brumado, no centro-sul da Bahia. Ele também é suspeito de agredir a companheira.

De acordo com as investigações, o suspeito, de 38 anos, havia agredido a companheira e, após o ataque, deixou a casa onde residiam. Na quarta-feira, ele retornou à residência, onde destruiu objetos. Durante a ação, utilizou um capacete para agredir o bebê.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia

Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View
Deam em Periperi: Rua Dr. Walter Almeida, S/N, CEP: 40720-070 por Google Street View
Deam Camaçari: Rua Clayton Leão, S/N, CEP: 40800-400. por Google Street View
Deam Candeias: Rua Duque de Caxias, 12 por Google Street View
Deam de Feira de Santana: Rua Adenil Falcão, Nº 1252, CEP: 44088-642 por Reprodução
Deam de Ilhéus: Av. Soares Lopes, Nº 1741, CEP:45653-005 por Haeckel Dias/Polícia Civil
Deam Jequié: Rua 15 de Novembro, Nº 497, CEP: 45203-570. por Google Street View
Deam Itabuna: Rua Rio Almada, Nº 196, CEP:46605-375 por Divulgação
Deam de Santo Amaro: Av. Rui Barbosa, 232 por Google Street View
Deam de Itapetinga: Rua Equador, s/n por Reprodução
Deam de Santo Antônio de Jesus: Santo Antônio de Jesus | Av. ACM, S/N por Google Street View
Deam de Valença: Rua Cidade do Rio de Janeiro, nº 01 por Reprodução
Deam de Irecê: R. Santo André, 119 por Google Street View
Deam de Senhor do Bonfim: R. Juvêncio Fialho, 20 por Google Street View
Deam de Luís Eduardo Magalhães: Av. Ayrton Senna, 395. por Google Street View
Deam de Teixeira de Freitas: Rua Santa Bárbara, S/N, CEP:45995-000 por Google Street View
Deam de Vitória da Conquista: Av. Humberto de Campos, Nº 205, CEP:450230-000 por Divulgação
Deam de Alagoinhas: Rua Democrata, S/N, CEP:48000-100 por Google Street View
Deam de Porto Seguro: Rua Itagibá, Nº 139, CEP: 45810-000 por Google Street View
Deam de Paulo Afonso: Rua Nelson Rodrigues, Nº 92, CEP: 4860-000 por Google Street View
Deam Barreiras: Rua Júlio César, Nº 500, CEP: 47800-000 por Google Street View
Deam Juazeiro: Rua Canadá, Nº 38, CEP: 48900-000 por Google Street View
1 de 22
Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View

Uma medida protetiva foi solicitada pela delegacia onde o caso foi registrado, para garantir a proteção das vítimas. O suspeito foi localizado e preso no bairro São Félix, dentro de um veículo.

Ele foi autuado em flagrante e conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

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