Pai é preso após tentar matar filho de 11 meses com capacete na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de março de 2026 às 21:31
Um homem foi preso nesta quarta-feira (18), suspeito de tentar matar o próprio filho, de apenas 11 meses. O crime ocorreu no município de Brumado, no centro-sul da Bahia. Ele também é suspeito de agredir a companheira.
De acordo com as investigações, o suspeito, de 38 anos, havia agredido a companheira e, após o ataque, deixou a casa onde residiam. Na quarta-feira, ele retornou à residência, onde destruiu objetos. Durante a ação, utilizou um capacete para agredir o bebê.
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Uma medida protetiva foi solicitada pela delegacia onde o caso foi registrado, para garantir a proteção das vítimas. O suspeito foi localizado e preso no bairro São Félix, dentro de um veículo.
Ele foi autuado em flagrante e conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.