CRIME

Pai é preso após tentar matar filho de 11 meses com capacete na Bahia

Mãe da criança também foi agredida pelo homem

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de março de 2026 às 21:31

Delegacia de Brumado Crédito: Google Street View

Um homem foi preso nesta quarta-feira (18), suspeito de tentar matar o próprio filho, de apenas 11 meses. O crime ocorreu no município de Brumado, no centro-sul da Bahia. Ele também é suspeito de agredir a companheira.

De acordo com as investigações, o suspeito, de 38 anos, havia agredido a companheira e, após o ataque, deixou a casa onde residiam. Na quarta-feira, ele retornou à residência, onde destruiu objetos. Durante a ação, utilizou um capacete para agredir o bebê.

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Uma medida protetiva foi solicitada pela delegacia onde o caso foi registrado, para garantir a proteção das vítimas. O suspeito foi localizado e preso no bairro São Félix, dentro de um veículo.