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Deputado estadual sofre grave acidente e tem carro destruído após colidir com animal em estrada da Bahia

Acidente aconteceu na madrugada durante retorno de agenda

Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:47

Deputado estadual Zó se envolveu em acidente Crédito: Reprodução

O deputado estadual Zó (PCdoB) se envolveu em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (20), na BA-210, no trecho entre Curaçá e o povoado de Riacho da Massaroca, na zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia. O veículo em que ele estava colidiu com um animal que atravessava a pista.



O parlamentar retornava da cidade de Chorrochó, onde havia cumprido agenda institucional, com entregas, além de participar dos festejos em homenagem a São José. Ele viajava acompanhado da equipe no momento do acidente.

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Com o impacto, a parte frontal do carro ficou completamente destruída. Apesar da gravidade da colisão, ninguém ficou ferido. “Apesar da forte pancada, que destruiu totalmente a frente do veículo, nenhum passageiro ficou ferido e todos passam bem graças ao sistema de segurança do carro. O parlamentar e a sua equipe já estão em suas residências e seguirão a agenda do fim de semana”, informou a assessoria do deputado.

O acidente aconteceu em um trecho da rodovia que corta o distrito de Itamotinga, área rural de Juazeiro. As circunstâncias reforçam o risco recorrente de animais soltos em estradas da região, principalmente durante a noite e a madrugada.