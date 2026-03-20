Deputado estadual sofre grave acidente e tem carro destruído após colidir com animal em estrada da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 20 de março de 2026 às 08:47
O deputado estadual Zó (PCdoB) se envolveu em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (20), na BA-210, no trecho entre Curaçá e o povoado de Riacho da Massaroca, na zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia. O veículo em que ele estava colidiu com um animal que atravessava a pista.
O parlamentar retornava da cidade de Chorrochó, onde havia cumprido agenda institucional, com entregas, além de participar dos festejos em homenagem a São José. Ele viajava acompanhado da equipe no momento do acidente.
Deputado estadual Zó se envolveu em acidente
Com o impacto, a parte frontal do carro ficou completamente destruída. Apesar da gravidade da colisão, ninguém ficou ferido. “Apesar da forte pancada, que destruiu totalmente a frente do veículo, nenhum passageiro ficou ferido e todos passam bem graças ao sistema de segurança do carro. O parlamentar e a sua equipe já estão em suas residências e seguirão a agenda do fim de semana”, informou a assessoria do deputado.
O acidente aconteceu em um trecho da rodovia que corta o distrito de Itamotinga, área rural de Juazeiro. As circunstâncias reforçam o risco recorrente de animais soltos em estradas da região, principalmente durante a noite e a madrugada.
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