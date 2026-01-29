TODO MUNDO VAI

Rio Vermelho terá mudança no transporte para o desfile dos Palhaços e a Festa de Iemanjá; veja como fica

Além das linhas de ônibus e BRT, operação especial também modificou pontos de táxi e estacionamento

Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:33

Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho e Festa de Iemanjá vão contar com esquema especial de transporte Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

O bairro do Rio Vermelho vai abrigar duas grandes festas nos próximos dias: o desfile dos Palhaços do Rio Vermelho, no sábado (31), e a Festa de Iemanjá, na segunda (2). Por conta disso, haverá mudanças no transporte público no local.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) divulgou, nesta quinta-feira (29), que um esquema especial foi montado para atender à população.

Ônibus e BRT

No transporte coletivo, serão utilizados 12 veículos da frota reguladora para o sistema convencional e seis veículos para o BRT Salvador, que atuarão de forma ao longo dos eventos, especialmente nos horários de maior demanda e no período de retorno do público.

As linhas que atendem à região terão frota ampliada e horários estendidos, com parte da operação seguindo até a madrugada. O BRT Salvador contará com reforço na linha B2, que liga a Estação Rodoviária ao Rio Vermelho, na altura da Praça Mestre Bimba, facilitando o acesso de quem vem de outras regiões da cidade. A linha B2 vai operar excepcionalmente até as 23h30 saindo da Praça Mestre Bimba e também da Estação Rio Vermelho.

Táxi e mototáxi

Durante o Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho, o ponto autorizado para táxis e mototáxis será a Rua Monte Conselho, ao lado da Vila Caramuru.

Já na Festa de Iemanjá, serão disponibilizados quatro pontos: Avenida Anita Garibaldi (Hospital Mater Dei), embaixo do Viaduto Rei Pelé; Rua da Paciência, em frente à Praia da Paciência; Rua Osvaldo Cruz, no Largo da Mariquita; e Rua Marquês de Monte Santo, antes da entrada da Praia do Buracão.

Estacionamentos

Para reduzir a circulação de veículos na área central dos eventos, a Semob firmou, neste ano, parceria com dois shoppings da cidade para funcionamento como estacionamentos de apoio.

No Shopping Itaigara, o estacionamento do subsolo estará disponível mediante pagamento antecipado no guichê de entrada, com valor de R$ 14. O motorista deve informar que irá para as festas e receberá um ticket para liberação na saída. O funcionamento será no sábado, das 9h à meia-noite; no domingo (1º), do meio-dia à meia-noite; e na segunda, das 6h à meia-noite.