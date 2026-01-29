Acesse sua conta
Rio Vermelho terá mudança no transporte para o desfile dos Palhaços e a Festa de Iemanjá; veja como fica

Além das linhas de ônibus e BRT, operação especial também modificou pontos de táxi e estacionamento

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:33

Festa de Iemanjá
Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho e Festa de Iemanjá vão contar com esquema especial de transporte Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

O bairro do Rio Vermelho vai abrigar duas grandes festas nos próximos dias: o desfile dos Palhaços do Rio Vermelho, no sábado (31), e a Festa de Iemanjá, na segunda (2). Por conta disso, haverá mudanças no transporte público no local.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) divulgou, nesta quinta-feira (29), que um esquema especial foi montado para atender à população.

Veja registros da entrega de presentes à Iemanjá

Algumas pessoas preferem pegar um barco e deixar seus presentes no meio do mar por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Tem, também, quem prefira ir até a beira da praia pra depositar a oferenda por Afonso Carlos Martinez Garrido
E ficar pertinho da orixá celebrada por Paula Fróes/ CORREIO
Tem até quem escolha as pedras para entregar sua oferta à Iemanjá por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
No 2 de Fevereiro, a tradicional festa de Iemanjá lota as areias da Praia da Paciência, no Rio Vermelho, de devotos com seus presentes por Foto: Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Flores estão entre os itens que não podem faltar por Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Presente para Iemanjá feito no terreiro Ile Axé Opo Yia Ogunte por Divulgação
Presente para Iemanjá feito no terreiro Ile Axé Opo Yia Ogunte por Divulgação
Presente para Iemanjá feito no terreiro Ile Axé Opo Yia Ogunte por Divulgação

Algumas pessoas preferem pegar um barco e deixar seus presentes no meio do mar por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Ônibus e BRT

No transporte coletivo, serão utilizados 12 veículos da frota reguladora para o sistema convencional e seis veículos para o BRT Salvador, que atuarão de forma ao longo dos eventos, especialmente nos horários de maior demanda e no período de retorno do público.

As linhas que atendem à região terão frota ampliada e horários estendidos, com parte da operação seguindo até a madrugada. O BRT Salvador contará com reforço na linha B2, que liga a Estação Rodoviária ao Rio Vermelho, na altura da Praça Mestre Bimba, facilitando o acesso de quem vem de outras regiões da cidade. A linha B2 vai operar excepcionalmente até as 23h30 saindo da Praça Mestre Bimba e também da Estação Rio Vermelho.

Táxi e mototáxi

Durante o Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho, o ponto autorizado para táxis e mototáxis será a Rua Monte Conselho, ao lado da Vila Caramuru.

Já na Festa de Iemanjá, serão disponibilizados quatro pontos: Avenida Anita Garibaldi (Hospital Mater Dei), embaixo do Viaduto Rei Pelé; Rua da Paciência, em frente à Praia da Paciência; Rua Osvaldo Cruz, no Largo da Mariquita; e Rua Marquês de Monte Santo, antes da entrada da Praia do Buracão.

Estacionamentos

Para reduzir a circulação de veículos na área central dos eventos, a Semob firmou, neste ano, parceria com dois shoppings da cidade para funcionamento como estacionamentos de apoio.

No Shopping Itaigara, o estacionamento do subsolo estará disponível mediante pagamento antecipado no guichê de entrada, com valor de R$ 14. O motorista deve informar que irá para as festas e receberá um ticket para liberação na saída. O funcionamento será no sábado, das 9h à meia-noite; no domingo (1º), do meio-dia à meia-noite; e na segunda, das 6h à meia-noite.

Já o Shopping da Bahia disponibilizará o estacionamento B, com tarifa de R$ 15. No sábado e segunda, o acesso será permitido a partir das 9h, e no domingo, a partir do meio-dia. A retirada do veículo poderá ser feita até a meia-noite, mediante validação do ticket. Equipes de segurança do shopping estarão orientadas para auxiliar os usuários.

Tags:

Ônibus Transporte rio Vermelho Estacionamentos Taxi Mototáxi Iemanjá

