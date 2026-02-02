Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por suspeita de matar o próprio irmão a facadas na Bahia

Polícia investiga caso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:38

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante no último sábado (31), suspeito de matar o próprio irmão, Adonias dos Santos Dantas, de 35 anos, no bairro do Dengo, em Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta a golpes de arma branca. O suspeito foi localizado por investigadores da 1ª Delegacia Territorial do município em um bar nas imediações do local do crime e conduzido à unidade policial.

Na delegacia, ele foi autuado por homicídio, passou pelos exames de praxe e segue à disposição da Justiça. Procurada, a Polícia Militar não se manifestou.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Mais recentes

Imagem - 'Qualquer moedinha paga': limpeza de pés é oferecida por até R$ 1 no Rio Vermelho

'Qualquer moedinha paga': limpeza de pés é oferecida por até R$ 1 no Rio Vermelho
Imagem - FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens

FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens
Imagem - De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

MAIS LIDAS

Imagem - FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens
01

FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens

Imagem - Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)
02

Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos
03

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)
04

Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)