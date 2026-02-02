CRIME

Homem é preso por suspeita de matar o próprio irmão a facadas na Bahia

Polícia investiga caso

Esther Morais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:38

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante no último sábado (31), suspeito de matar o próprio irmão, Adonias dos Santos Dantas, de 35 anos, no bairro do Dengo, em Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta a golpes de arma branca. O suspeito foi localizado por investigadores da 1ª Delegacia Territorial do município em um bar nas imediações do local do crime e conduzido à unidade policial.

Na delegacia, ele foi autuado por homicídio, passou pelos exames de praxe e segue à disposição da Justiça. Procurada, a Polícia Militar não se manifestou.