Turista mineira tem colar arrancado do pescoço durante Festa de Iemanjá

Adolescente suspeito foi apreendido pela polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:35

Policiais atuam sem fardamento no Rio Vermelho
Policiais atuam sem fardamento no Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Uma turista de 30 anos, moradora de Minas Gerais, teve um colar arrancado do pescoço enquanto participava da Festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (2). O crime ocorreu em meio à movimentação do evento, que reúne grande público na região.

Equipes da Polícia Civil que atuavam de forma velada, sem fardamento, durante a festa conseguiram localizar o suspeito pouco depois da ação. O adolescente, de 17 anos, foi apreendido e encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

Segundo a polícia, foi registrado um Auto de Investigação de Ato Infracional por ocorrência análoga ao crime de roubo. O jovem permanece custodiado e à disposição da Vara da Infância e da Juventude, que irá definir os próximos encaminhamentos do caso.

Tags:

Dois de Fevereiro

