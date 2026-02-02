Turista mineira tem colar arrancado do pescoço durante Festa de Iemanjá

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:35
Uma turista de 30 anos, moradora de Minas Gerais, teve um colar arrancado do pescoço enquanto participava da Festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (2). O crime ocorreu em meio à movimentação do evento, que reúne grande público na região.
Equipes da Polícia Civil que atuavam de forma velada, sem fardamento, durante a festa conseguiram localizar o suspeito pouco depois da ação. O adolescente, de 17 anos, foi apreendido e encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).
Segundo a polícia, foi registrado um Auto de Investigação de Ato Infracional por ocorrência análoga ao crime de roubo. O jovem permanece custodiado e à disposição da Vara da Infância e da Juventude, que irá definir os próximos encaminhamentos do caso.