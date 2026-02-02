Acesse sua conta
Bebê de 11 meses morre após ser mordido e arrastado por pitbull dentro de casa

Cão pertencia ao padrasto da criança; polícia investiga possível negligência dos responsáveis

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:54

Bebê foi agarrado por animal e arrastado
Bebê foi agarrado por animal e arrastado Crédito: Reprodução

Um bebê de 11 meses morreu neste domingo (1º) após ser atacado por um cachorro da raça pitbull em Socorro, cidade do interior de São Paulo. O animal era do padrasto da criança.

Segundo informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu na casa onde o menino vivia com a mãe e o padrasto. A criança estava sentada em uma cadeira no quintal quando foi surpreendida pelo cachorro, que circulava solto pelo imóvel. Imagens de uma câmera de segurança instalada na residência de um vizinho registraram o momento em que o animal morde e arrasta o bebê pelo quintal.

O padrasto presenciou a cena e tentou interromper o ataque, golpeando o cão para que soltasse o menino, mas não conseguiu evitar que a criança fosse mortalmente ferida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o bebê ao Hospital Municipal de Socorro, onde o óbito foi confirmado pela equipe médica.

Após o ocorrido, a mãe e o padrasto foram conduzidos à Delegacia de Serra Negra. A Polícia Civil investiga se houve negligência ou omissão de cuidados por parte dos responsáveis. Caso fique comprovada falha, eles podem responder por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - além de omissão de cautela. Ambos prestaram depoimento e foram liberados.

O pitbull foi recolhido pela Defesa Civil de Socorro e encaminhado a um canil da cidade. O animal não sofreu ferimentos.

