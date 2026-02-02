TRIBUTO

Alan Sanches será homenageado com nome de hospital em Salvador

Anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante a reabertura dos trabalhos na Câmara de Vereadores

Prefeito discursou na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira (2) Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Durante discurso na reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Salvador nesta segunda-feira (2), o prefeito Bruno Reis detalhou as principais obras e programas previstos para este ano. Entre eles está a da Maternidade e Hospital da Criança, no bairro da Federação, que receberá o nome do deputado estadual e médico Alan Sanches, que morreu no mês passado. O equipamento deve ser entregue neste semestre.

Alan Sanches, que foi presidente da Câmara, também foi homenageado ao longo da sessão e lembrado pelo legado de dedicação à vida pública e pelo trabalho como médico junto às comunidades mais carentes de Salvador. O presidente Carlos Muniz manifestou solidariedade ao vereador Duda Sanches, filho do ex-parlamentar, destacando a continuidade do compromisso público da família.

Na tradicional leitura da Mensagem do Executivo aos vereadores, Bruno Reis deixou claro que o objetivo da gestão em 2026 é subir o nível e avançar ainda mais.

“Este ano, temos ainda grandes obras a tocar. Tudo isso tem um ponto em comum: é cumprimento de promessa. E cumprir o que prometemos, numa cidade do tamanho de Salvador, não acontece por acaso. Acontece com planejamento, com acompanhamento diário e com gente boa fazendo a máquina pública funcionar”, destacou Bruno Reis, na Câmara de Vereadores.

Os investimentos abrangem diversas áreas, como saúde, educação, cultura, sustentabilidade, tecnologia e infraestrutura. O pacote de entregas inclui 12 novas escolas de alto padrão, a Casa de Espetáculos e Escola de Música Letieres Leite, no Comércio, o Centro de Controle Operacional (CCO) e o Hub do Subúrbio, no Lobato, e a Arena Multiuso, na Boca do Rio.

Investimentos

A Prefeitura prevê ainda a entrega de seis novos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) que ficarão localizados em Narandiba, São Marcos, Parque São Cristóvão, Brotas, Paripe e Ilha Amarela, além da incorporação de 700 ônibus Euro 6 com ar-condicionado à frota do transporte público. Também estão no cronograma as reformas do Teatro Vila Velha e da sede do Ilê Aiyê, além da implantação de novos parques de Mata Atlântica e corredores arborizados.

Bruno Reis chamou atenção ainda para obras em andamento ou com início programado para este ano, como o teleférico do Subúrbio, a Arena Aquática do Mané Dendê, o novo Centro de Convenções no Centro Histórico e projetos habitacionais nos bairros do Pilar, Corpo Santo, Pé Preto, Nova Constituinte, Alto do Capelão e Cassange.

Já na área econômica, Bruno Reis destacou que Salvador atingiu, em 2025, o menor índice de desemprego da série histórica da PNAD e foi a terceira capital que mais gerou empregos formais no país, com saldo de 34.256 vagas com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O prefeito ressaltou ainda as políticas ambientais e de sustentabilidade de Salvador, citando a redução de 30% das emissões de gases de efeito estufa, a ampliação da frota de ônibus menos poluentes, o programa Recicla Capital – premiado internacionalmente – e o avanço da arborização urbana.

“Desde que chegamos, a Prefeitura vem projetando resiliência ambiental e políticas de enfrentamento às mudanças do clima. Na agenda da descarbonização, pilar do combate ao aquecimento global, inovamos na neutralização de CO2 em grandes eventos, pelo uso de créditos ambientais. E avançamos com uma frota crescente de ônibus elétricos e de motor Euro6, menos poluente”, disse Bruno Reis.



Retomada dos trabalhos na Câmara

A sessão solene foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), no Plenário Cosme de Farias, e contou com a presença de autoridades do Executivo e Legislativo.

Em discurso, Carlos Muniz destacou o compromisso do Legislativo com a democracia, transparência e responsabilidade fiscal. “A atuação da Câmara seguirá pautada pela eficiência administrativa e pela seriedade na condução dos recursos públicos”, afirmou o presidente, ao ressaltar a devolução de R$ 55 milhões aos cofres da Prefeitura de Salvador ao final de 2025.