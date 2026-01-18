LUTO

Político, médico e pai: saiba quem era Alan Sanches, deputado que morreu em Salvador

Parlamentar teve longa trajetória política e atuação na área da saúde



Esther Morais

Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11:55

Alan Sanches Crédito: Reprodução

O deputado estadual Alan Sanches morreu na madrugada deste sábado (17), aos 58 anos, após sofrer um infarto. Médico de formação, ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. A morte foi confirmada por pessoas próximas ao parlamentar e provocou forte repercussão no meio político baiano.

Natural de Salvador, Alan Eduardo Sanches dos Santos construiu uma trajetória marcada pela atuação contínua no Legislativo municipal e estadual. Iniciou a vida pública como vereador de Salvador, eleito para o mandato de 2005 a 2008 e reeleito para o período seguinte, de 2009 a 2012, ao qual renunciou. Durante a passagem pela Câmara Municipal, presidiu a Casa entre 2009 e 2010 e teve atuação em comissões ligadas às áreas de educação e saúde.

Em 2011, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, dando início a uma sequência de reeleições. Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ocupou cargos na Mesa Diretora, como o de 2º secretário, e exerceu a função de procurador parlamentar. Também foi vice-presidente da Comissão de Saúde e Saneamento e integrou colegiados estratégicos, como Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Meio Ambiente e o Conselho de Ética.

Nos últimos anos, Alan Sanches era filiado ao União Brasil e atuava como líder da oposição na Alba. Nos bastidores, articulava a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

Formado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, com especialização em Ortopedia, Alan manteve a área da saúde como referência central de sua atuação parlamentar, participando de debates sobre políticas públicas, financiamento do SUS, estrutura hospitalar e organização da rede pública.

A morte do deputado motivou manifestações de pesar de autoridades políticas. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, decretou luto oficial de três dias no estado e prestou solidariedade à família, amigos e colegas, destacando o respeito à trajetória do parlamentar. A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos, também decretou luto de três dias no âmbito do Legislativo estadual, ressaltando a relevância de Alan Sanches para a política baiana.

Entre as homenagens, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto afirmou que a perda representa a despedida de um amigo e companheiro político, enquanto o prefeito da capital, Bruno Reis, destacou a dedicação do parlamentar à vida pública. O vereador Duda Sanches, filho de Alan, também se manifestou, ressaltando os ensinamentos e valores deixados pelo pai.

O velório foi realizado no sábado (17), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Bahia. O sepultamento acontece neste domingo (18), às 14h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Antes, houve uma missa na Alba, às 9h.