Mês da Mulher: Prefeitura de Salvador oferta mais de 350 vagas de emprego exclusivas para o público feminino

Monique Lobo
Publicado em 4 de março de 2026 às 18:07
Em celebração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Salvador vai ofertar serviços de inserção profissional exclusivo para o público feminino. A iniciativa começa nesta quinta-feira (5) com o encaminhamento para 359 vagas disponibilizadas para mulheres no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), no bairro do Comércio.
O programação do projeto, realizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), vai acontecer todas as quintas-feiras do mês de março e vai reunir serviços que vão desde o encaminhamento direto ao mercado de trabalho até mentorias de planejamento de carreira.
Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador
As vagas desta quinta vão conectar candidatas qualificadas a empresas parceiras que buscam diversificar seus quadros e valorizar a mão de obra feminina. As interessadas devem comparecer ao Simm com os seguintes documentos de identificação: RG, CPF e Carteira de Trabalho. “Queremos que a mulher soteropolitana ocupe cada vez mais espaços de destaque na economia da nossa cidade, e o Simm é a porta de entrada para esse novo ciclo”, destaca a secretária da Semdec, Mila Paes.
Dia 5/03: encaminhamento prioritário para vagas destinadas às mulheres;
Dia 12/03: ações de cuidado e autoestima (corte de cabelo, esmaltação e maquiagem);
Dia 19/03: oficina de orientação para currículos e inscrições em cursos de qualificação profissional;
Dia 26/03: mentoria sobre postura profissional, planejamento de carreira e inteligência emocional no trabalho.