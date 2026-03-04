MERCADO DE TRABALHO

Mês da Mulher: Prefeitura de Salvador oferta mais de 350 vagas de emprego exclusivas para o público feminino

Além disso, iniciativa ainda inclui oficina, mentoria e ações de corte de cabelo, esmaltação e maquiagem

Monique Lobo

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:07

Vagas estão disponíveis na unidade do Simm no Comércio Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

Em celebração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Salvador vai ofertar serviços de inserção profissional exclusivo para o público feminino. A iniciativa começa nesta quinta-feira (5) com o encaminhamento para 359 vagas disponibilizadas para mulheres no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), no bairro do Comércio.

O programação do projeto, realizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), vai acontecer todas as quintas-feiras do mês de março e vai reunir serviços que vão desde o encaminhamento direto ao mercado de trabalho até mentorias de planejamento de carreira.

Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador 1 de 5

As vagas desta quinta vão conectar candidatas qualificadas a empresas parceiras que buscam diversificar seus quadros e valorizar a mão de obra feminina. As interessadas devem comparecer ao Simm com os seguintes documentos de identificação: RG, CPF e Carteira de Trabalho. “Queremos que a mulher soteropolitana ocupe cada vez mais espaços de destaque na economia da nossa cidade, e o Simm é a porta de entrada para esse novo ciclo”, destaca a secretária da Semdec, Mila Paes.

Confira a programação completa:

Dia 5/03: encaminhamento prioritário para vagas destinadas às mulheres;

Dia 12/03: ações de cuidado e autoestima (corte de cabelo, esmaltação e maquiagem);

Dia 19/03: oficina de orientação para currículos e inscrições em cursos de qualificação profissional;