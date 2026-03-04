Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mês da Mulher: Prefeitura de Salvador oferta mais de 350 vagas de emprego exclusivas para o público feminino

Além disso, iniciativa ainda inclui oficina, mentoria e ações de corte de cabelo, esmaltação e maquiagem

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:07

Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador
Vagas estão disponíveis na unidade do Simm no Comércio Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

Em celebração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Salvador vai ofertar serviços de inserção profissional exclusivo para o público feminino. A iniciativa começa nesta quinta-feira (5) com o encaminhamento para 359 vagas disponibilizadas para mulheres no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), no bairro do Comércio.

O programação do projeto, realizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), vai acontecer todas as quintas-feiras do mês de março e vai reunir serviços que vão desde o encaminhamento direto ao mercado de trabalho até mentorias de planejamento de carreira.

Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador

Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
1 de 5
Iniciativa oferece serviços de inserção profissional e vagas de empregos para mulheres em Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS

As vagas desta quinta vão conectar candidatas qualificadas a empresas parceiras que buscam diversificar seus quadros e valorizar a mão de obra feminina. As interessadas devem comparecer ao Simm com os seguintes documentos de identificação: RG, CPF e Carteira de Trabalho. “Queremos que a mulher soteropolitana ocupe cada vez mais espaços de destaque na economia da nossa cidade, e o Simm é a porta de entrada para esse novo ciclo”, destaca a secretária da Semdec, Mila Paes.

Confira a programação completa:

Dia 5/03: encaminhamento prioritário para vagas destinadas às mulheres;

Dia 12/03: ações de cuidado e autoestima (corte de cabelo, esmaltação e maquiagem);

Dia 19/03: oficina de orientação para currículos e inscrições em cursos de qualificação profissional;

Dia 26/03: mentoria sobre postura profissional, planejamento de carreira e inteligência emocional no trabalho.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil até quinta-feira (5)

Prefeitura tem concurso aberto com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil até quinta-feira (5)

Tags:

Mulher Emprego Simm Mulheres Prefeitura de Salvador Vagas de Emprego

Mais recentes

Imagem - Mulher faz denúncia de estelionato e acaba presa por vender medicamentos para emagrecer proibidos pela Anvisa

Mulher faz denúncia de estelionato e acaba presa por vender medicamentos para emagrecer proibidos pela Anvisa
Imagem - Shoppings de Salvador recebem quiosques sociais para impulsionar renda de projetos comunitários

Shoppings de Salvador recebem quiosques sociais para impulsionar renda de projetos comunitários
Imagem - Antigo Centro de Convenções deve ser demolido em até oito meses

Antigo Centro de Convenções deve ser demolido em até oito meses

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
02

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
04

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu