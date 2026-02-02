Homem morre durante passeio de caiaque em condomínio na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:55
Um homem de 41 anos, identificado como Victor Luiz Passos Rocha, morreu ao se afogar durante um passeio de caiaque em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O caso foi registrado no domingo (1º).
O acidente aconteceu no Condomínio Clube Residencial Fazenda Real, localizado às margens da BR-324. De acordo com informações da TV Bahia, o caiaque em que Victor estava virou durante o passeio. Uma mulher que estava com ele conseguiu se salvar, mas o homem afundou e não resistiu.
O resgate da vítima foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros no rio que passa pelo condomínio. A morte foi registrada como afogamento, segundo informações da Polícia Civil.