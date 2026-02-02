Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem morre durante passeio de caiaque em condomínio na Bahia

Corpo de vítima foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:55

Equipe do Corpo de Bombeiros resgatou corpo de homem que se afogou
Equipe do Corpo de Bombeiros resgatou corpo de homem que se afogou Crédito: Reprodução

Um homem de 41 anos, identificado como Victor Luiz Passos Rocha, morreu ao se afogar durante um passeio de caiaque em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O caso foi registrado no domingo (1º). 

O acidente aconteceu no Condomínio Clube Residencial Fazenda Real, localizado às margens da BR-324. De acordo com informações da TV Bahia, o caiaque em que Victor estava virou durante o passeio. Uma mulher que estava com ele conseguiu se salvar, mas o homem afundou e não resistiu.

O resgate da vítima foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros no rio que passa pelo condomínio. A morte foi registrada como afogamento, segundo informações da Polícia Civil. 

Mais recentes

Imagem - Pesquisa revela destinos mais procurados por brasileiros no Carnaval

Pesquisa revela destinos mais procurados por brasileiros no Carnaval
Imagem - Rio Vermelho amanhece entre oferendas, feijoada e celebração a Iemanjá

Rio Vermelho amanhece entre oferendas, feijoada e celebração a Iemanjá
Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1° lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1° lugar em Medicina na USP: 'Referência'

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo
02

Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo

Imagem - Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'
03

Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas