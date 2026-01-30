CRIME

Servidor público é executado a tiros em ponto comercial na Bahia

Dois homens em uma moto surpreenderam o servidor e fugiram após os disparos

Wendel de Novais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:56

Eric Matheus Ferreira dos Anjos, 26 anos, foi executado a tiros Crédito: Reprodução

Um servidor público identificado como Eric Matheus Ferreira dos Anjos, 26 anos, foi executado a tiros na noite de quinta-feira (29), no centro do município de Barrocas, no interior da Bahia. O crime ocorreu por volta das 19h30, em frente a um ponto comercial.

Eric Matheus trabalhava na Secretaria Municipal de Educação. De acordo com relatos de testemunhas, o jovem estava no local quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida.

A vítima morreu no local, sem chance de socorro. Segundo moradores, o ataque aconteceu nas proximidades da residência dos pais da vítima, o que aumentou a comoção na região.

De acordo com o g1,o servidor havia sido detido em novembro de 2025, suspeito de agredir o próprio pai. O caso agora é tratado como homicídio e, segundo a corporação, trata-se do primeiro assassinato registrado em Barrocas em 2026. A motivação e a autoria ainda são investigadas.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram acionadas para isolar a área, enquanto o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a remoção do corpo.