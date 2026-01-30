ILHA DE ITAPARICA

Polícia confirma que restos mortais achados em mata são de ambulante sequestrado após cobrança

Investigação aponta emboscada armada por dívida de roupas íntimas

Wendel de Novais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:01

Restos mortais são de Daniel Araújo Gondim Crédito: Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou nesta sexta-feira (30) que os restos mortais encontrados no último dia 16 de janeiro em uma área de mata na Ilha de Itaparica são de Daniel Araújo Gondim, de 25 anos, segundo fontes policiais. A informação põe fim em uma procura que dura meses, já que o jovem estava desaparecido desde outubro do ano passado.

Daniel sumiu no dia 8 de outubro, após entrar em contato com parentes pedindo transferências bancárias urgentes, alegando estar sob ameaça de morte. Na mesma ocasião, familiares receberam uma imagem em que o jovem aparecia com uma arma apontada para a própria cabeça. Mensagens com referências a uma facção criminosa também foram publicadas nas redes sociais da vítima.

A família informou que chegou a realizar duas transferências, que somaram cerca de R$ 3 mil, na tentativa de garantir a libertação do rapaz. Após os depósitos, Daniel não fez mais contato. Ele havia deixado a casa onde morava na Bahia dirigindo o próprio carro e nunca mais foi visto com vida.

As investigações da Polícia Civil apontaram que o crime teve origem em uma cobrança considerada banal. Daniel trabalhava como vendedor ambulante, comercializando roupas de porta em porta, e teria cobrado pouco mais de R$ 300 referentes à venda de peças íntimas a duas mulheres. Uma delas era companheira de um integrante da facção Bonde do Maluco (BDM).

Segundo a polícia, a insistência na cobrança teria provocado a reação do grupo criminoso. O delegado Leandro Mascarenhas, titular da Delegacia de Vera Cruz, explicou que uma das mulheres recebeu os valores transferidos pela família após o sequestro e repassou o dinheiro ao namorado. “Ela foi quem recebeu o Pix logo depois do crime e transferiu para a conta do companheiro”, afirmou.

Inicialmente, chegou a ser levantada a hipótese de envolvimento do Comando Vermelho (CV), sob a alegação de que Daniel faria entregas para o BDM, versão posteriormente descartada. De acordo com a apuração, o ambulante chegou a pressionar as devedoras para quitar o débito, o que teria motivado a emboscada.

Conforme o depoimento colhido pela polícia, as mulheres marcaram um encontro com Daniel sob o pretexto de pagar a dívida, mas o levaram até uma área de mata, onde ele foi executado a tiros. O crime teria ocorrido na manhã do próprio dia 8 de outubro, após o jovem sair de um restaurante em Barra do Pote, por volta das 6h30.

Prisões

Em dezembro do ano passado, três pessoas foram presas suspeitas de participação na extorsão mediante sequestro: dois irmãos, de 21 e 22 anos, e uma mulher, de 18. As prisões ocorreram nos municípios de Vera Cruz e Itaparica. Segundo a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), ao menos cinco pessoas participaram do crime, entre mandantes, beneficiários e executores, todos com prisões temporárias autorizadas pela Justiça.