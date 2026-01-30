Acesse sua conta
Polícia confirma que restos mortais achados em mata são de ambulante sequestrado após cobrança

Investigação aponta emboscada armada por dívida de roupas íntimas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:01

Restos mortais são de Daniel Araújo Gondim Crédito: Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou nesta sexta-feira (30) que os restos mortais encontrados no último dia 16 de janeiro em uma área de mata na Ilha de Itaparica são de Daniel Araújo Gondim, de 25 anos, segundo fontes policiais. A informação põe fim em uma procura que dura meses, já que o jovem estava desaparecido desde outubro do ano passado. 

Daniel sumiu no dia 8 de outubro, após entrar em contato com parentes pedindo transferências bancárias urgentes, alegando estar sob ameaça de morte. Na mesma ocasião, familiares receberam uma imagem em que o jovem aparecia com uma arma apontada para a própria cabeça. Mensagens com referências a uma facção criminosa também foram publicadas nas redes sociais da vítima.

Inicialmente, chegou a ser levantada a hipótese de envolvimento do Comando Vermelho (CV), sob a alegação de que Daniel faria entregas para o BDM, versão posteriormente descartada. De acordo com a apuração, o ambulante chegou a pressionar as devedoras para quitar o débito, o que teria motivado a emboscada.

Conforme o depoimento colhido pela polícia, as mulheres marcaram um encontro com Daniel sob o pretexto de pagar a dívida, mas o levaram até uma área de mata, onde ele foi executado a tiros. O crime teria ocorrido na manhã do próprio dia 8 de outubro, após o jovem sair de um restaurante em Barra do Pote, por volta das 6h30.

Prisões

Em dezembro do ano passado, três pessoas foram presas suspeitas de participação na extorsão mediante sequestro: dois irmãos, de 21 e 22 anos, e uma mulher, de 18. As prisões ocorreram nos municípios de Vera Cruz e Itaparica. Segundo a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), ao menos cinco pessoas participaram do crime, entre mandantes, beneficiários e executores, todos com prisões temporárias autorizadas pela Justiça.

Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu celulares que passam por perícia para aprofundar as investigações, além de uma pistola calibre 9 mm encontrada com um dos suspeitos, que acabou autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Um dos aparelhos recolhidos foi identificado como pertencente à própria vítima.

Tags:

Desaparecido Morto Daniel Araújo Gondim foi Visto Pela Última vez na Ilha de Itaparica

