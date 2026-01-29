GRANA EXTRA

Baianos faturam mais de R$ 400 mil em sorteio da Mega-Sena

Concurso foi sorteado nesta quinta-feira (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 23:54

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Setes apostas feitas na Bahia saíram vencedoras do concurso nº 2966 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os sortudos baianos, no entanto, acertaram apenas cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 101 milhões, foi sorteado na noite desta quinta-feira (29).

Os bilhetes são de quatro municípios diferentes: Andorinha, Euclides da Cunha, Salvador e Vitória da Conquista. Todas são apostas simples, isto é, não são bolões. Elas faturaram valores entre R$ 50.520,02 e R$ 101.040,04, totalizando R$ 404.160,16.

Os números sorteados foram: 06-07-09-43-44-53. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (31), com prêmio estimado em R$ 115 milhões.

Como jogar?

Para apostar na Mega-Sena, pode deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

