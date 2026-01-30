SAÚDE

Antes de escolher um médico, veja o que todo paciente precisa avaliar

Resultados de prova do Enamed reacendem debate sobre a qualidade do ensino médico e seus impactos na confiança e no cuidado ao paciente

Agência Einstein

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:19

Escolha de médico é importante Crédito: Marcelo Leal/Unsplash

No último dia 19 de janeiro, a divulgação dos resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) trouxeram à tona o debate sobre a qualidade do ensino de Medicina no Brasil e seus reflexos diretos no cuidado ao paciente. Apenas 49 faculdades atingiram a nota máxima, enquanto 99 ficaram entre conceitos 1 e 2, o que reforça as disparidades na qualidade do ensino.

O Enamed avaliou 89.024 participantes, entre estudantes concluintes (39.256) e médicos formados (49.768). Segundo levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apenas 67% dos alunos que estavam concluindo o curso alcançaram desempenho considerado proficiente. Esse índice é bem menor que o de profissionais já formados, com 75% dos candidatos alcançando o mínimo indicado pelo Ministério da Educação (MEC). Agora, a pasta deve implementar sanções contra os cursos com notas insuficientes, que passarão por auditorias e terão restrições, como redução de novas vagas para vestibulares.

Entre as discussões suscitadas por esses resultados está o processo de formação de médicos brasileiros. “Nos últimos anos, o Brasil teve um aumento grande de faculdades de medicina. Algumas têm dificuldade em proporcionar aos estudantes um cenário de aprendizado na prática em hospitais e UBS [Unidade Básica de Saúde], o que leva muitos alunos a se formarem sem tanto contato com pacientes”, afirma a médica Elda Pires, coordenadora da graduação em Medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, instituição que obteve nota máxima na avalição.

Conheça faculdades de Medicina de Salvador e saiba o valor da mensalidade 1 de 6

Além de permitir rever essa formação, os resultados do Enamed também podem servir como um ponto de partida para que o paciente faça escolhas mais informadas, sem reduzir a competência profissional a uma nota ou ao nome do diploma.

Como escolher seu médico

Em um cenário de formação médica desigual e excesso de informações nas redes sociais, o paciente deve adotar critérios objetivos na hora de escolher um médico. O primeiro passo é verificar se o profissional possui registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e se tem título de especialista reconhecido, o que pode ser confirmado por meio do Registro de Qualificação de Especialista (RQE), disponível no site do Conselho Federal de Medicina.

Outro ponto importante é avaliar o vínculo do médico com instituições de saúde reconhecidas, como hospitais, clínicas ou serviços públicos estruturados, que costumam adotar critérios mais rigorosos de credenciamento e atualização profissional. A experiência em residência médica e a atuação em equipes multiprofissionais também são indicativos relevantes de formação prática e continuidade do cuidado.

Além da formação técnica, a qualidade da consulta deve ser observada. Um médico confiável é aquele que escuta, explica o diagnóstico e as opções de tratamento, responde às dúvidas com clareza e considera o histórico clínico do paciente nas decisões. Relações construídas ao longo do tempo, especialmente com clínicos, médicos de família ou especialistas de referência, tendem a favorecer a coordenação do cuidado e reduzir riscos de condutas fragmentadas.

Não escolha pelos likes

A busca por um profissional de saúde tampouco deve se pautar pelo número de seguidores ou curtidas nas redes sociais. “A forma de procurar atendimento médico mudou muito nos últimos anos e talvez essa seja uma oportunidade de repensar como estabelecemos a relação médico-paciente”, reflete Elda Pires. “Temos visto cada vez mais o espaço das redes sociais ser ocupado por informações erradas e incompletas e profissionais sendo valorizados pelo seu número de seguidores.”

Em meio aos conteúdos gerados por inteligência artificial e promovidos na web de forma tendenciosa, a população deve ficar ainda mais atenta. “É preciso desviar dessas informações deturpadas e buscar médicos a partir de registros de confiança, como o RQE”, aconselha a docente. “Foque em profissionais com reconhecida competência profissional ou recomendados por médicos que já te atendem.”