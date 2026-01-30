FIM DE MÊS

Ação do Burger King dá sanduíche de graça a clientes no drive-thru

Oferta é válida para quem apresentar o aplicativo da Serasa no horário válido

O Burger King e a Serasa lançaram uma ação conjunta que oferece um Cheddar Duplo gratuito a consumidores que passarem pelo drive-thru de lojas participantes durante a madrugada. A promoção ocorre entre os dias 30 e 31 de janeiro, no horário das 23h59 às 4h, e exige a apresentação do aplicativo da Serasa instalado no celular.

Cada CPF pode resgatar apenas um sanduíche, e a ação marca o início de uma parceria mensal entre as duas empresas. Segundo as marcas, a iniciativa está relacionada ao marco de 100 milhões de nomes cadastrados na base da Serasa.

A ação é válida apenas nas datas e horários indicados, enquanto durarem os estoques, e exclusivamente nas unidades participantes do BK Drive. Salvador tem 3 lojas participantes - na Boca do Rio, na Pituba e na Avenida ACM, região do Iguatemi. Clique aqui para ver todos os locais.

Além da oferta no drive-thru, a campanha também inclui uma ativação direcionada a consumidores que têm no nome a palavra “rico” ou “rica”. Estão contemplados nomes como Frederico(a), Enrico(a), Américo(a), Larico(a) e Erica(o). Esse grupo recebe um código promocional enviado por e-mail, a partir do cadastro na Serasa, para usar no BK.

Perrengue de fim de mês

A ação foi programada para ocorrer justamente no fim do mês, período em que o orçamento costuma ficar mais apertado para parte da população. “Ao ocupar esse momento de maior tensão com uma experiência positiva e inesperada, a campanha reforça o papel da Serasa de estar ao lado do consumidor nos momentos reais da sua vida financeira - inclusive nos mais desafiadores”, afirma Renan Maximiano, gerente de criação da Serasa.

A campanha também conta com a participação do criador de conteúdo Everton Miranda, que atua na divulgação da iniciativa nas redes sociais. O influenciador é conhecido por vídeos que abordam hábitos de consumo e percepções populares sobre riqueza.