Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ação do Burger King dá sanduíche de graça a clientes no drive-thru

Oferta é válida para quem apresentar o aplicativo da Serasa no horário válido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:50

Cheddar Duplo
Cheddar Duplo Crédito: Reprodução

O Burger King e a Serasa lançaram uma ação conjunta que oferece um Cheddar Duplo gratuito a consumidores que passarem pelo drive-thru de lojas participantes durante a madrugada. A promoção ocorre entre os dias 30 e 31 de janeiro, no horário das 23h59 às 4h, e exige a apresentação do aplicativo da Serasa instalado no celular.

Cada CPF pode resgatar apenas um sanduíche, e a ação marca o início de uma parceria mensal entre as duas empresas. Segundo as marcas, a iniciativa está relacionada ao marco de 100 milhões de nomes cadastrados na base da Serasa.

A ação é válida apenas nas datas e horários indicados, enquanto durarem os estoques, e exclusivamente nas unidades participantes do BK Drive. Salvador tem 3 lojas participantes - na Boca do Rio, na Pituba e na Avenida ACM, região do Iguatemi. Clique aqui para ver todos os locais. 

Promoção do BK
Promoção do BK Crédito: Divulgação

Além da oferta no drive-thru, a campanha também inclui uma ativação direcionada a consumidores que têm no nome a palavra “rico” ou “rica”. Estão contemplados nomes como Frederico(a), Enrico(a), Américo(a), Larico(a) e Erica(o). Esse grupo recebe um código promocional enviado por e-mail, a partir do cadastro na Serasa, para usar no BK.

Perrengue de fim de mês

A ação foi programada para ocorrer justamente no fim do mês, período em que o orçamento costuma ficar mais apertado para parte da população. “Ao ocupar esse momento de maior tensão com uma experiência positiva e inesperada, a campanha reforça o papel da Serasa de estar ao lado do consumidor nos momentos reais da sua vida financeira - inclusive nos mais desafiadores”, afirma Renan Maximiano, gerente de criação da Serasa.

Comidas variadas

Ensopado de paleta bovina com legumes e grãos (Imagem: BBA Photography | Shutterstock) por Imagem: BBA Photography | Shutterstock
Paleta bovina assada com batatas (Imagem: istetiana | Shutterstock) por Imagem: istetiana | Shutterstock
Comida Baiana do Restaurante Sexta Baiana por Acervo pessoal
Prato de comida por Shutterstock
Cuscuz paulista  por Shutterstock
Entrega de comida por Shutterstock
pesquisas   mostram os benefícios da comida caseira  por Divulgação/IBGE
Prato que venceu o Comida di Buteco por Divulgação
Moqueca por
Comida Di Buteco Salvador por Divulgação
Quiche de brócolis por
Comidas Juninas por Divulgação
Filé de pescada com risoto de queijo coalho por Marina Silva/ Correio
Bolinho de papa fumo por Marina Silva/Correio
1 de 14
Ensopado de paleta bovina com legumes e grãos (Imagem: BBA Photography | Shutterstock) por Imagem: BBA Photography | Shutterstock

A campanha também conta com a participação do criador de conteúdo Everton Miranda, que atua na divulgação da iniciativa nas redes sociais. O influenciador é conhecido por vídeos que abordam hábitos de consumo e percepções populares sobre riqueza.

Segundo o Burger King, a ação dá sequência a experiências anteriores realizadas no canal de drive-thru e busca estimular o consumo do Cheddar Duplo, um dos produtos do cardápio. “O brasileiro valoriza benefícios reais, e o BK acredita que valor e entretenimento devem caminhar juntos. Após os resultados positivos do Bole-Thru no Halloween, decidimos escalar a iniciativa para fortalecer a proposta de valor do nosso portfólio e impulsionar o canal BK® Drive. Mais uma vez, em parceria com a Serasa, ativamos uma ação estratégica focada no fim do mês - um período sensível para muitos consumidores - com o objetivo de gerar experimentação do Cheddar Duplo, um dos nossos sanduíches core, e surpreender clientes com nomes específicos por meio de um presente exclusivo via o canal de CRM da Serasa”, afirma Pedro Laguardia, gerente de marketing do Burger King.

Mais recentes

Imagem - Servidor público é executado a tiros em ponto comercial na Bahia

Servidor público é executado a tiros em ponto comercial na Bahia
Imagem - Antes de escolher um médico, veja o que todo paciente precisa avaliar

Antes de escolher um médico, veja o que todo paciente precisa avaliar
Imagem - Estudo mostra quantos quilos se ganha após parar de usar canetas emagrecedoras

Estudo mostra quantos quilos se ganha após parar de usar canetas emagrecedoras

MAIS LIDAS

Imagem - O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas
01

O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas

Imagem - Anjo do Amor revela que 4 signos podem viver um romance com alguém mais próximo do que imaginam
02

Anjo do Amor revela que 4 signos podem viver um romance com alguém mais próximo do que imaginam

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
03

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
04

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra