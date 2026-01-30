Novos ônibus com ar-condicionado começam a chegar a Salvador em março

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:11
Os novos ônibus com ar-condicionado adquiridos para a frota do transporte público de Salvador começam a ser entregues à cidade a partir de março. As primeiras unidades fazem parte de um pacote de cerca de 700 veículos que serão incorporados ao sistema ao longo dos próximos 12 meses.
A renovação da frota envolve veículos comprados diretamente pelo poder público e também pelas concessionárias. Ao todo, 320 ônibus serão adquiridos pela Prefeitura para o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO), enquanto 180 veículos vão reforçar o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC). Outros 200 ônibus serão comprados pelas concessionárias, conforme previsto nos contratos de operação.
Ônibus de Salvador
Na última quarta-feira (28), técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) realizaram uma vistoria técnica na fábrica da Mercedes-Benz, empresa vencedora da licitação. A visita teve como objetivo verificar se os ônibus em produção atendem às especificações exigidas no edital.
Atualmente, o transporte público da capital baiana conta com quase 2 mil ônibus, dos quais 741 já são climatizados. A ampliação da frota com ar-condicionado integra o plano de modernização do sistema, que prevê atingir 100% dos veículos climatizados até 2028.
De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, os investimentos seguem uma estratégia de qualificação do serviço. “Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo setor em todo o Brasil, Salvador segue realizando investimentos estruturantes para qualificar o serviço, reduzir impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou.
Entre os investimentos citados está um contrato de R$ 264 milhões com o BNDES para a aquisição de 320 ônibus com tecnologia Proconve-P8 (Euro VI), menos poluentes. A Prefeitura também contratou uma operação de crédito de R$ 100 milhões junto à Caixa Econômica Federal para a renovação da frota do transporte complementar.