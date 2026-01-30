Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novos ônibus com ar-condicionado começam a chegar a Salvador em março

Primeiras unidades fazem parte de um pacote de 700 veículos que serão incorporados ao sistema ao longo de 12 meses

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:11

Ônibus
Ônibus Crédito: Divulgação/Semob

Os novos ônibus com ar-condicionado adquiridos para a frota do transporte público de Salvador começam a ser entregues à cidade a partir de março. As primeiras unidades fazem parte de um pacote de cerca de 700 veículos que serão incorporados ao sistema ao longo dos próximos 12 meses.

A renovação da frota envolve veículos comprados diretamente pelo poder público e também pelas concessionárias. Ao todo, 320 ônibus serão adquiridos pela Prefeitura para o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO), enquanto 180 veículos vão reforçar o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC). Outros 200 ônibus serão comprados pelas concessionárias, conforme previsto nos contratos de operação.

Ônibus de Salvador

Fiscalização por Semob
Fiscalização por Semob
Fiscalização por Semob
Movimentação em ônibus por Bruno Concha / Secom PMS
Ônibus por Divulgação/Semob
Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5) por Betto Jr./ Secom PMS
1 de 6
Fiscalização por Semob

Na última quarta-feira (28), técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) realizaram uma vistoria técnica na fábrica da Mercedes-Benz, empresa vencedora da licitação. A visita teve como objetivo verificar se os ônibus em produção atendem às especificações exigidas no edital.

Atualmente, o transporte público da capital baiana conta com quase 2 mil ônibus, dos quais 741 já são climatizados. A ampliação da frota com ar-condicionado integra o plano de modernização do sistema, que prevê atingir 100% dos veículos climatizados até 2028.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, os investimentos seguem uma estratégia de qualificação do serviço. “Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo setor em todo o Brasil, Salvador segue realizando investimentos estruturantes para qualificar o serviço, reduzir impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou.

Entre os investimentos citados está um contrato de R$ 264 milhões com o BNDES para a aquisição de 320 ônibus com tecnologia Proconve-P8 (Euro VI), menos poluentes. A Prefeitura também contratou uma operação de crédito de R$ 100 milhões junto à Caixa Econômica Federal para a renovação da frota do transporte complementar.

Mais recentes

Imagem - Servidor público é executado a tiros em ponto comercial na Bahia

Servidor público é executado a tiros em ponto comercial na Bahia
Imagem - Ação do Burger King dá sanduíche de graça a clientes no drive-thru

Ação do Burger King dá sanduíche de graça a clientes no drive-thru
Imagem - Antes de escolher um médico, veja o que todo paciente precisa avaliar

Antes de escolher um médico, veja o que todo paciente precisa avaliar

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)
02

Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Imagem - Coelba abre mais de 290 vagas para curso gratuito de eletricista
03

Coelba abre mais de 290 vagas para curso gratuito de eletricista

Imagem - Leilão da Receita tem SUV por R$ 22 mil e Honda Civic por R$ 3,3 mil; saiba como participar
04

Leilão da Receita tem SUV por R$ 22 mil e Honda Civic por R$ 3,3 mil; saiba como participar