Novos ônibus com ar-condicionado começam a chegar a Salvador em março

Primeiras unidades fazem parte de um pacote de 700 veículos que serão incorporados ao sistema ao longo de 12 meses

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:11

Ônibus Crédito: Divulgação/Semob

Os novos ônibus com ar-condicionado adquiridos para a frota do transporte público de Salvador começam a ser entregues à cidade a partir de março. As primeiras unidades fazem parte de um pacote de cerca de 700 veículos que serão incorporados ao sistema ao longo dos próximos 12 meses.

A renovação da frota envolve veículos comprados diretamente pelo poder público e também pelas concessionárias. Ao todo, 320 ônibus serão adquiridos pela Prefeitura para o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO), enquanto 180 veículos vão reforçar o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC). Outros 200 ônibus serão comprados pelas concessionárias, conforme previsto nos contratos de operação.

Na última quarta-feira (28), técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) realizaram uma vistoria técnica na fábrica da Mercedes-Benz, empresa vencedora da licitação. A visita teve como objetivo verificar se os ônibus em produção atendem às especificações exigidas no edital.

Atualmente, o transporte público da capital baiana conta com quase 2 mil ônibus, dos quais 741 já são climatizados. A ampliação da frota com ar-condicionado integra o plano de modernização do sistema, que prevê atingir 100% dos veículos climatizados até 2028.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, os investimentos seguem uma estratégia de qualificação do serviço. “Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo setor em todo o Brasil, Salvador segue realizando investimentos estruturantes para qualificar o serviço, reduzir impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou.