Três testemunhas são ouvidas em caso de zelador que espancou moradora no Rio Vermelho

Agressor foi denunciado pelo MPBA por tentativa de feminicídio e incêndio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:41

Zelador foi filmado carregando a gasolina utilizada no incêndio
Zelador foi filmado carregando a gasolina utilizada no incêndio Crédito: Reprodução

A primeira audiência de instrução do caso que tem como réu o zelador que espancou uma moradora e ateou fogo no hall de um edifício no Rio Vermelho, em agosto do ano passado, aconteceu nesta sexta-feira (30). Osvaldo Ferreira Conceição foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por tentativa de homicídio, incêndio, ameaça e dano qualificado. 

A audiência foi realizada no Fórum Criminal de Sussuarana e contou com a presença de testemunhas, advogados, réu e membros do MP. A moradora que teve o apartamento invadido e foi espancada pelo zelador não compareceu à audiência. Após o crime, ela ficou semanas internadas em coma induzido e se mudou para o Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. 

Nesta sexta-feira (30), três moradores do edifício Morro das Pedras, onde os crimes ocorreram, prestaram depoimento. Eles falaram ao juiz em um local separado de onde o réu estava. Uma nova audiência foi marcada para o dia 20 de março. O processo tramita em segredo de justiça. 

O crime 

O zelador ateou fogo no primeiro andar do condomínio Morro das Pedras, ameaçou moradores e invadiu o apartamento da mulher, em agosto do ano passado. As investigações apontam que Osvaldo Ferreira espancou a professora com múltiplos socos no rosto da vítima.

Ela foi encontrada inconsciente, vestindo apenas camisola e sem calcinha. A polícia acredita que a moradora tentou resistir às agressões pelo arranjo dos móveis do apartamento.

Leia mais

Imagem - Zelador que espancou moradora no Rio Vermelho foi denunciado por tentativa de homicídio em 2014

Zelador que espancou moradora no Rio Vermelho foi denunciado por tentativa de homicídio em 2014

Imagem - Justiça determina a prisão de zelador que espancou moradora em prédio no Rio Vermelho

Justiça determina a prisão de zelador que espancou moradora em prédio no Rio Vermelho

Segundo a denúncia do Ministério Público, apresentada no final de setembro, o zelador agrediu a moradora por ela se recusar a ter envolvimento amoroso com ele. A professora já havia registrado, no livro de ocorrências do condomínio, que havia sido assediada por Osvaldo, como mostrou o CORREIO.

Em janeiro de 2024 ela narrou que o homem a chamou para tomar vinho, em um sábado à noite, através de um aplicativo de mensagens. No relato, a mulher pede que sejam tomadas providências por ter se sentido incomodada com a postura do zelador.

"Gostaria que alguma providência fosse tomada, pois como funcionário do prédio, o 'seu' Osvaldo tem obrigação de manter o devido respeito aos moradores e não lhes causar nenhum tipo de importunação", escreveu.

O funcionário morava de favor no prédio, junto com a esposa e o filho pré-adolescente. Todos estavam no edifício no momento em que o zelador ateou fogo no primeiro andar e agrediu a professora.

Ele inclusive, avisou a companheira de que iria comprar gasolina, como ela própria relatou em depoimento. Parte da ação do homem foi registrada por câmeras de segurança do prédio. 

