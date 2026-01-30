AUDIÊNCIA

Três testemunhas são ouvidas em caso de zelador que espancou moradora no Rio Vermelho

Agressor foi denunciado pelo MPBA por tentativa de feminicídio e incêndio

Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:41

Zelador foi filmado carregando a gasolina utilizada no incêndio Crédito: Reprodução

A primeira audiência de instrução do caso que tem como réu o zelador que espancou uma moradora e ateou fogo no hall de um edifício no Rio Vermelho, em agosto do ano passado, aconteceu nesta sexta-feira (30). Osvaldo Ferreira Conceição foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por tentativa de homicídio, incêndio, ameaça e dano qualificado.

A audiência foi realizada no Fórum Criminal de Sussuarana e contou com a presença de testemunhas, advogados, réu e membros do MP. A moradora que teve o apartamento invadido e foi espancada pelo zelador não compareceu à audiência. Após o crime, ela ficou semanas internadas em coma induzido e se mudou para o Rio de Janeiro, cidade onde nasceu.

Zelador ateou fogo no Morro das Pedras 1 de 7

Nesta sexta-feira (30), três moradores do edifício Morro das Pedras, onde os crimes ocorreram, prestaram depoimento. Eles falaram ao juiz em um local separado de onde o réu estava. Uma nova audiência foi marcada para o dia 20 de março. O processo tramita em segredo de justiça.

O crime

O zelador ateou fogo no primeiro andar do condomínio Morro das Pedras, ameaçou moradores e invadiu o apartamento da mulher, em agosto do ano passado. As investigações apontam que Osvaldo Ferreira espancou a professora com múltiplos socos no rosto da vítima.

Ela foi encontrada inconsciente, vestindo apenas camisola e sem calcinha. A polícia acredita que a moradora tentou resistir às agressões pelo arranjo dos móveis do apartamento.

Segundo a denúncia do Ministério Público, apresentada no final de setembro, o zelador agrediu a moradora por ela se recusar a ter envolvimento amoroso com ele. A professora já havia registrado, no livro de ocorrências do condomínio, que havia sido assediada por Osvaldo, como mostrou o CORREIO.

Em janeiro de 2024 ela narrou que o homem a chamou para tomar vinho, em um sábado à noite, através de um aplicativo de mensagens. No relato, a mulher pede que sejam tomadas providências por ter se sentido incomodada com a postura do zelador.

Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio 1 de 3

"Gostaria que alguma providência fosse tomada, pois como funcionário do prédio, o 'seu' Osvaldo tem obrigação de manter o devido respeito aos moradores e não lhes causar nenhum tipo de importunação", escreveu.

O funcionário morava de favor no prédio, junto com a esposa e o filho pré-adolescente. Todos estavam no edifício no momento em que o zelador ateou fogo no primeiro andar e agrediu a professora.